В каком состоянии пострадавшие в результате столкновений в Новых Санжарах

Пятеро правоохранителей, пострадавших в результате столкновений с участниками акций протестов в Новых Санжарах, находятся в больнице.

Еще четырех правоохранителей и местного жителя, которые пострадали в результате столкновения, отпустили домой после оказания медицинской помощи, сообщает Министерство внутренних дел.

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Во время столкновений в Новых Санжарах пострадали 9 полицейских. Четырем оказали первую помощь в больнице и отпустили домой. Еще пятеро находятся на стационарном лечении и нуждаются дополнительном обследовании. Отдельные правоохранители пострадали в результате попадания камней в голову. Кроме того, к медикам обратилось одно гражданское лицо. Врачи констатировали легкие телесные повреждения, оказали медицинскую помощь и отпустили домой,

– говорится в сообщении.



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Столкновения в Новых Санжарах: основное

Жители поселка Новые Санжары 19 февраля устроили массовые протесты и выступали против размещения в их медцентре эвакуированных из китайского Уханя людей.

Утром 20 февраля к поселку съехалась полиция и Национальная гвардия Украины, привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.

В течение четверга местные жители перекрывали дороги, жгли шины и даже устроили стычки с правоохранителями. Когда полицейским вечером 20 февраля удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными, местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердечки.

В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданское лицо . Им оказывают помощь медики.

. Им оказывают помощь медики. Национальная полиция начала два уголовных производства по факту массовых беспорядков в поселке Новые Санжары.

Заметим, самолет SkyUp с эвакуированными из Китая украинцами и гражданами других стран прибыл в Украину утром 20 февраля. Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов коронавируса или иной простуды.

На карантине в Новых Санжарах находится 45 эвакуированных украинцев, 27 иностранцев и персонал, обслуживавший людей на самолете. В помещении медцентра будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности.

Столкновения протестующих и полиции в Новых Санжарах: видео​

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