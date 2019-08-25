В каком возрасте повышение давления особо опасно
Британские ученые провели исследование, которое позволило определить критический возраст, когда повышение кровяного давления влияет на объем мозга.
Исследователи из Университетского колледжа Лондона наблюдали за 500 людьми, которые родились в 1946 году, информирует MedicalXpress.
Читайте также: Почему не снижается давление после лекарств
В результате чего удалось связать высокий показатель артериальной гипертензии (АГ) с будущим повреждением кровеносных сосудов.
У людей, имеющих высокое кровяное давление в возрасте 36-43 лет, уменьшался размер мозга.
По словам ученых, в целом, с возрастом главный орган центральной нервной системы у каждого человека немного сжимается, но этот процесс более актуален для лиц с нейродегенеративными заболеваниями, такими как сосудистая деменция. Считается, что усыхание такого рода предшествует развитию этих недугов.
Повышение артериального давления в возрасте от 43 до 53 лет также связано с повышенным повреждением кровеносных сосудов или "мини-инсультами", когда люди достигают 70-летнего возраста.
Результаты исследования не показали связи между гипертензией и накоплением амилоидного белка – признаком болезни Альцгеймера, а также потерей памяти.
Высокое давление в раннем возрасте может указывать на поражение белого вещества, а также мелких церебральных кровеносных сосудов, которые и могут вызвать слабоумие.
Чтобы защитить центральную нервную систему от возрастных изменений, нужно следить за артериальным давлением.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.