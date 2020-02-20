В Казахстане массовые протесты против госпитализации больных коронавирусом: видео

В Казахстане местные жители устроили массовые протесты против размещения в больнице пограничного с Китаем Зайсанского района больных коронавирусом людей. В то же время, пятерых граждан Казахстана, которые вернулись в Казахстан из КНР отправили на карантин.

Люди вытаскивали из больницы матрасы и кровати, требуя не пускать больных в Казахстан. Об этом сообщает издание Central Asia.

К теме: Как украинцы из Уханя отреагировали на протесты в Новых Санжарах

Несмотря на то, что местные власти опровергают информацию о размещении в Зайсанске зараженных коронавирусом, местные жители не доверяют официальной информации.

Руководители региона встретились с местными жителями и заверили, что граница с Китаем закрыта, а в Казахстан "не попадет ни один иностранец".

По информации управления здравоохранения Казахастана, в городах Шимьи и Усть-Каменогорске подготовлены места в больницах на 110 коек. При необходимости будут развернуты другие обсервационные стационары на базе санаториев – на дополнительные 200 коек.

Смотрите видео протестов в Казахстане:

Местные жители в Казахстане протестуют: видео

Что известно о гражданах Казахстана, которых эвакуировали вместе с украинцами

Сегодня самолет с эвакуированными украинцами совершил посадку в Алматы на пути в Украину. Вместе с украинцами и несколькими иностранцами борт Sky Up вывоз из Уханя двух граждан Казахстана.

Отметим, что украинский самолет эвакуировал из Уханя только одного из двух граждан Казахстана. Об этом сообщил глава Минздрава Казахстана Елжан Биртанов. По его словам, китайские власти не пустили гражданку Казахстана на украинский борт, поскольку обнаружила у нее повышенную температуру.

Что известно о протестах в Украине из-за эвакуации украинцев из Уханя

Утром 20 февраля украинская власть, в частности, президент Владимир Зеленский, заявили, что эвакуированные украинцы с Уханя будут находиться на 14-дневном карантине в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". Правда, слухи об этом начали распространяться еще накануне.

Поэтому местные жители, обеспокоившись ситуацией, в ночь на 20 февраля начали протесты против размещения в Новых Санжарах эвакуированных. В частности, они начали блокировать дороги и дошло даже до столкновений с правоохранителями. Поэтому, в поселок стянули дополнительные силы Нацгвардии и бронетехнику.

Свое поведение жители Новых Санжар, объясняют тем, что их поселок является курортным, и люди его посещают, чтобы отдохнуть и подлечиться в санаториях. Таким образом, они боятся, что после визита эвакуированных из Уханя Новые Санжары приобретут дурную славу.

Люди также жалуются на отсутствие какой-либо коммуникации со стороны властей. Говорят, что в ночь с 19 на 20 февраля без предупреждений власть просто начала свозить к поселку военных. А местным никто не объяснил меры безопасности для нераспространения вероятного заражения.

Подробнее! Ситуация в Новых Санжарах: все, что известно

Добавим, что в Украине пока не подтвердили ни одного случая заболевания коронавирусом, хотя несколько человек госпитализированы с таким подозрением. Кроме того, двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess. По последней информации, они уже выздоровели. В то же время в мире, по состоянию на 19 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 012 человек, а общее количество инфицированных становиь 75 119 человек.



Что известно о коронавирусе в цифрах / Инфографика 24 канала