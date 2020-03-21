В Киеве тест-системы на коронавирус есть у 16 больниц: список и карта

В Киеве всего 16 больниц имеют быстрые тесты на выявление коронавируса. Впрочем лишь 7 из них проверяют людей на наличие инфекции – они определены базами для бесплатного тестирования.

О проблемах с тестированием на коронавирус в столице сообщает издание " Слидство.инфо " со ссылкой на закупки через систему ProZorro.

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Киевские больницы, где можно пройти тестирование:

Александровская клиническая больница;

городская клиническая больница № 4;

городская клиническая больница № 9;

городская детская клиническая больница № 1;

городская детская клиническая больница № 2;

городская детская клиническая инфекционная больница;

Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

Больницы, которые закупили тесты, но не проводят тестирование:

городская клиническая больница №1;

городская клиническая больница №5;

городская клиническая больница №7;

городская клиническая больница №15;

городская клиническая больница №18;

родильный дом №3;

родильный дом №6;

клиническая больница "Психиатрия";

городская клиническая кожно-венерологическая больница.

Также в конце прошлой недели в Киеве тестирования на коронавирус начали проводить частные клиники и лаборатории, в частности клиники "Евролаб" и "Нова". Однако уже 16 марта "Евролаб" заявил, что приостанавливает это делать из-за истечения тест-систем.