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В Киеве тест-системы на коронавирус есть у 16 больниц: список и карта

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В Киеве всего 16 больниц имеют быстрые тесты на выявление коронавируса. Впрочем лишь 7 из них проверяют людей на наличие инфекции – они определены базами для бесплатного тестирования.

О проблемах с тестированием на коронавирус в столице сообщает издание "Слидство.инфо" со ссылкой на закупки через систему ProZorro.

Интересно Где в Украине можно сделать тест на коронавирус: инфографика

Киевские больницы, где можно пройти тестирование:

  • Александровская клиническая больница;
  • городская клиническая больница № 4;
  • городская клиническая больница № 9;
  • городская детская клиническая больница № 1;
  • городская детская клиническая больница № 2;
  • городская детская клиническая инфекционная больница;
  • Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

Больницы, которые закупили тесты, но не проводят тестирование:

  • городская клиническая больница №1;
  • городская клиническая больница №5;
  • городская клиническая больница №7;
  • городская клиническая больница №15;
  • городская клиническая больница №18;
  • родильный дом №3;
  • родильный дом №6;
  • клиническая больница "Психиатрия";
  • городская клиническая кожно-венерологическая больница.

Также в конце прошлой недели в Киеве тестирования на коронавирус начали проводить частные клиники и лаборатории, в частности клиники "Евролаб" и "Нова". Однако уже 16 марта "Евролаб" заявил, что приостанавливает это делать из-за истечения тест-систем.


Где в Киеве есть тесты на коронавирус / фото: "Слидство.инфо"

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Здоровье Больница Новости Киева Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Здоровье Лечение
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