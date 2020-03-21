В Киеве тест-системы на коронавирус есть у 16 больниц: список и карта
В Киеве всего 16 больниц имеют быстрые тесты на выявление коронавируса. Впрочем лишь 7 из них проверяют людей на наличие инфекции – они определены базами для бесплатного тестирования.
О проблемах с тестированием на коронавирус в столице сообщает издание "Слидство.инфо" со ссылкой на закупки через систему ProZorro.
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Киевские больницы, где можно пройти тестирование:
- Александровская клиническая больница;
- городская клиническая больница № 4;
- городская клиническая больница № 9;
- городская детская клиническая больница № 1;
- городская детская клиническая больница № 2;
- городская детская клиническая инфекционная больница;
- Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.
Больницы, которые закупили тесты, но не проводят тестирование:
- городская клиническая больница №1;
- городская клиническая больница №5;
- городская клиническая больница №7;
- городская клиническая больница №15;
- городская клиническая больница №18;
- родильный дом №3;
- родильный дом №6;
- клиническая больница "Психиатрия";
- городская клиническая кожно-венерологическая больница.
Также в конце прошлой недели в Киеве тестирования на коронавирус начали проводить частные клиники и лаборатории, в частности клиники "Евролаб" и "Нова". Однако уже 16 марта "Евролаб" заявил, что приостанавливает это делать из-за истечения тест-систем.
Где в Киеве есть тесты на коронавирус / фото: "Слидство.инфо"
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