В Киеве возросло количество больных коронавирусом – уже 31

Количество жителей столицы, у которых подтвердили Covid-19, возросло до 31 человека. Еще 3 новых случая подтвердили 24 марта

Все трое заболевших киевлян, – мужчины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в фейсбук.

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Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Друг, 51-летний киевлянин, вернувшийся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровской больнице с симптомами ОРВИ,

– добавил он.

Кличко також додав, що наразі перевіряють на підтвердження чи спростування діагнозу на ще 22 осіб.

Так, вечером 24 марта в Украине зарегистрировано уже 103 случая заболевания коронавирусом. Из них 3 – летальные, а один человек выздоровел.

Где коронавирус распространяется в Украине

город Киев — 31 случай;

Черновицкая область — 38 случаев (1 летальный и 1 человек выздоровел);

Киевская область — 16 случаев;

Ивано-Франковская область — 5 случаев (1 летальный);

Житомирская область — 2 случая (1 летальный);

Днепропетровская область — 2 случая;

Тернопольская область — 5 случаев;

Львовская область — 2 случая;

Донецкая область — 1 случай;

Черкасская область — 1 случай.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала