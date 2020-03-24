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В Киеве возросло количество больных коронавирусом – уже 31

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В Киеве уже 31 случай заболевания коронавирусом / Getty Images

Количество жителей столицы, у которых подтвердили Covid-19, возросло до 31 человека. Еще 3 новых случая подтвердили 24 марта

Все трое заболевших киевлян, – мужчины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в фейсбук.

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Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Друг, 51-летний киевлянин, вернувшийся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровской больнице с симптомами ОРВИ,
– добавил он.

Кличко також додав, що наразі перевіряють на підтвердження чи спростування діагнозу на ще 22 осіб.

Так, вечером 24 марта в Украине зарегистрировано уже 103 случая заболевания коронавирусом. Из них 3 – летальные, а один человек выздоровел.

Где коронавирус распространяется в Украине

  • город Киев — 31 случай;
  • Черновицкая область — 38 случаев (1 летальный и 1 человек выздоровел);
  • Киевская область — 16 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 5 случаев (1 летальный);
  • Житомирская область — 2 случая (1 летальный);
  • Днепропетровская область — 2 случая;
  • Тернопольская область — 5 случаев;
  • Львовская область — 2 случая;
  • Донецкая область — 1 случай;
  • Черкасская область — 1 случай.

Симптоми коронавірусу
Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

Новости коронавируса 24 марта: в Украине более 100 случаев, заболела беременная женщина
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Автор: Ирина Юрковская
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Здоровье Лечение Коронавирус Covid-19 Новости Киева Новости Здоровье Новости политики
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