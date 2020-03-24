В Киеве возросло количество больных коронавирусом – уже 31
Количество жителей столицы, у которых подтвердили Covid-19, возросло до 31 человека. Еще 3 новых случая подтвердили 24 марта
Все трое заболевших киевлян, – мужчины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в фейсбук.
К теме На Киевщине беременная заболела на коронавирус: ее дом дезинфицируют
Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Друг, 51-летний киевлянин, вернувшийся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровской больнице с симптомами ОРВИ,
– добавил он.
Кличко також додав, що наразі перевіряють на підтвердження чи спростування діагнозу на ще 22 осіб.
Так, вечером 24 марта в Украине зарегистрировано уже 103 случая заболевания коронавирусом. Из них 3 – летальные, а один человек выздоровел.
Где коронавирус распространяется в Украине
- город Киев — 31 случай;
- Черновицкая область — 38 случаев (1 летальный и 1 человек выздоровел);
- Киевская область — 16 случаев;
- Ивано-Франковская область — 5 случаев (1 летальный);
- Житомирская область — 2 случая (1 летальный);
- Днепропетровская область — 2 случая;
- Тернопольская область — 5 случаев;
- Львовская область — 2 случая;
- Донецкая область — 1 случай;
- Черкасская область — 1 случай.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии