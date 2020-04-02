В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса, – Кличко
В Киеве по состоянию на 2 апреля диагностирован 161 случай заболевания коронавирусом. К сожалению, один человек умер – это первая жертва COVID-19 в столице.
Мэр столицы Виталий Кличко на брифинге 2 апреля отметил, что жертвой коронавируса стал человек преклонного возраста.
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Количество киевлян с подтвержденным диагнозом коронавируса – 161 человек. К сожалению, один случай летальный – умер 70-летний человек,
– сказал Кличко.
По его словам, за сутки в Киеве выявили 29 новых случаев коронавируса. 19 из них – это мужчины в возрасте от 22 до 70 лет. Еще 10 – женщины в возрасте от 36 до 62 лет.
Однако есть и хорошие новости – уже вылечились 12 больных коронавирусом киевлян. Большинство из них лечились в Александровской больнице, их выписали и отпустили домой.
Новость дополняется…
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