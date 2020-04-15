В Киево-Печерской лавре обнаружили еще один случай коронавируса
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что на территории Киево-Печерской лавры обнаружили еще один случай COVID-19.
О новом случае заражения Виталий Кличко рассказал во время онлайн-пресс-брифинга.
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Кличко рассказал, что людей с показаниями госпитализируют. За прошедшие сутки из Киево-Печерской лавры госпитализировали 1 монахиню и 2 учащихся из семинарии.
14 апреля в лавре продезинфицировали все здания, учитывая помещения духовной академии и семинарии.
Вчера в лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии. Установили там медицинские посты, измеряют температуру и уровень оксигенации монахам с признаками болезни и тем, кто лечится на самоизоляции,
– рассказал Кличко.
Мэр столицы добавил, что в лавре со вчерашнего дня медики взяли образцы на анализы у 27 человек. По его словам, сбор образцов для тестирования продолжается.
Что известно о вспышке коронавируса в Киево-Печерской лавре?
В лавре обнаружили уже около 100 случаев коронавируса. Известно, что среди больных есть и одиозный настоятель Павел, более известный как "Паша мерседес". К сожалению, 2 священнослужителей Киево-Печерской лавры умерли.
В связи со вспышкой, помещения монастыря закрыли на карантин и направили туда бригаду медиков, рентген-оборудование и тесты.
Напомним, что еще совсем недавно в лавре пренебрегали противоэпидемиологическими мерами и указаниями властей. С начала карантина, священнослужители призывали людей игнорировать карантин и обниматься.
Течение коронавируса / Инфографика 24 канала
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