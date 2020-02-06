В Китае построили вторую больницу для больных коронавирусом

В четверг, 6 февраля, в Китае завершилось строительство второй больницы для изоляции и лечения пациентов, которые больны коронавирусом.

Об этом сообщает издание AP. Напомним, что первую больницу на 1000 коек на 25 000 квадратных метров закончили строить в конце января. А сегодня, 4 февраля, второе медицинское учреждение на 1500 коек начало принимать людей, которые заражены новым видом коронавируса.

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Ожидается, что в первой группе пациентов начнутся клинические испытания нового противовирусного препарата. Строительство началось тогда, когда появились сообщения о дефиците места в больницах.

Китай также переместил людей с более легкими симптомами в импровизированные больницы, которые сделали в спортивных центрах, выставочных залах и других общественных помещениях.

Коронавирус – что это? Это группа вирусов, которые способны вызвать простудные заболевания и атипичные пневмонии. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.

Как выглядит импровизированная больница для больных коронавирусом в выставочном центре в Китае:

Что нужно знать о коронавирусе 2019-nCoV:

От коронавируса умерли 565 человек по состоянию на 6 февраля. Всего по миру инфицировано более 28 274 человек.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.

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