24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

В Китае построили вторую больницу для больных коронавирусом

78 Читати новину українською
В Китае построили вторую больницу для больных коронавирусом / Chinatopix via AP

В четверг, 6 февраля, в Китае завершилось строительство второй больницы для изоляции и лечения пациентов, которые больны коронавирусом.

Об этом сообщает издание AP. Напомним, что первую больницу на 1000 коек на 25 000 квадратных метров закончили строить в конце января. А сегодня, 4 февраля, второе медицинское учреждение на 1500 коек начало принимать людей, которые заражены новым видом коронавируса.

Читайте также: В Китае закончили строить лечебницу для больных на коронавирус: видео

Ожидается, что в первой группе пациентов начнутся клинические испытания нового противовирусного препарата. Строительство началось тогда, когда появились сообщения о дефиците места в больницах.

Китай также переместил людей с более легкими симптомами в импровизированные больницы, которые сделали в спортивных центрах, выставочных залах и других общественных помещениях.

 
Коронавирус – что это?
Это группа вирусов, которые способны вызвать простудные заболевания и атипичные пневмонии. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.

Как выглядит импровизированная больница для больных коронавирусом в выставочном центре в Китае:

Что нужно знать о коронавирусе 2019-nCoV:

  • От коронавируса умерли 565 человек по состоянию на 6 февраля. Всего по миру инфицировано более 28 274 человек.
  • От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.
  • В Китай временно прекратили групповые туры.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Снег, метели и штормовой ветер: где в Украине ждать непогоды
сегодня
12542
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Китай Коронавирус 2020 Новости Здоровье Здоровье Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 18:00 Женское обрезание: как и для чего издеваются над телом и почему это недопустимо
Анастасія Кушпіт 292
4 февраля 16:47 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 6820
4 февраля 11:00 Диагноз "рак": как принять и поддержать
Олександр Бевза 2023
3 февраля 19:00 Как понять, что ваш ребенок склонен к суициду
4676
2 февраля 09:47 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька 74269
Новости
Больше новостей
Залиште відгук