В Китае построили вторую больницу для больных коронавирусом
В четверг, 6 февраля, в Китае завершилось строительство второй больницы для изоляции и лечения пациентов, которые больны коронавирусом.
Об этом сообщает издание AP. Напомним, что первую больницу на 1000 коек на 25 000 квадратных метров закончили строить в конце января. А сегодня, 4 февраля, второе медицинское учреждение на 1500 коек начало принимать людей, которые заражены новым видом коронавируса.
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Ожидается, что в первой группе пациентов начнутся клинические испытания нового противовирусного препарата. Строительство началось тогда, когда появились сообщения о дефиците места в больницах.
Китай также переместил людей с более легкими симптомами в импровизированные больницы, которые сделали в спортивных центрах, выставочных залах и других общественных помещениях.
Как выглядит импровизированная больница для больных коронавирусом в выставочном центре в Китае:
Что нужно знать о коронавирусе 2019-nCoV:
- От коронавируса умерли 565 человек по состоянию на 6 февраля. Всего по миру инфицировано более 28 274 человек.
- От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
- В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.
- В Китай временно прекратили групповые туры.
- Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.
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