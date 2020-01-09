В Китае произошла вспышка неизвестной формы пневмонии

В Китае зафиксировали вспышку неизвестной пневмонии в городе Ухань, количество заболевших возросло до 59 человек. Семеро больных находятся в тяжелом состоянии.

Еще 163 человека находятся на карантине, все они имели близкий контакт с больными, сообщает CNN. Информации о погибших пока нет.

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В большинстве случаев больные жалуются на лихорадку, у некоторых проблемы с дыханием. Рентгенография грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие.

Первые случаи заражения произошли в конце декабря прошлого года. Кроме Китая вспышки загадочной болезни диагностировали у 38 человек в Гонконге и один случай в Сингапуре.

Что вызвало неизвестную пневмонию?

Китайские эпидемиологи установили, что возбудителем вспышки пневмонии в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

В результате лабораторных исследований специалистам удалось не только обнаружить новый вирус, но и установить весь его геном. Нуклеиновый анализ подтвердил 15 случаев заражения этим видом коронавируса.

В Китае ранее несколько раз фиксировались вспышки атипичной пневмонии. По данным Всемирной организации здравоохранения, за время эпидемии в 2002-2003 годах в материковом Китае от заболевания скончались около 350 человек.

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