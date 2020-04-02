В Китае снова зафиксировали вспышку коронавируса: 1 600 случаев за сутки

В Китае продолжилась эпидемия коронавируса. За последние сутки китайские медики зафиксировали 1 600 новых случаев заражения.

Об этом сообщил Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

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