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В Кривом Роге обнаружили первый случай коронавируса

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Коронавирус подтвердили у жительницы Кривого Года. 61-летняя женщина контактировала с дочкой в Киеве, которая приехала из-за границы.

Сейчас устанавливают всех лиц, с кем могла контактировать больная, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию, сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

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Александр Вилкул в фейсбуке написал, что женщина находится в инфекционной больнице с 23 марта. Председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко заверил, что пациентка чувствует себя хорошо, состояние – стабильное.

Всего в Днепропетровской области установлено 3 случая заболевания коронавирусом.

Правительство продлило карантин до 24 апреля. По состоянию на вечер 25 марта в Украине зафиксировали 136 случаев заболевания коронавирусом.

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Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Лечение Новости Днепра Днепропетровская ОГА Карантин в Украине 2020 Новости Кривого Рога
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