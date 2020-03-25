В Кривом Роге обнаружили первый случай коронавируса

Коронавирус подтвердили у жительницы Кривого Года. 61-летняя женщина контактировала с дочкой в Киеве, которая приехала из-за границы.

Сейчас устанавливают всех лиц, с кем могла контактировать больная, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию, сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

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Александр Вилкул в фейсбуке написал, что женщина находится в инфекционной больнице с 23 марта. Председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко заверил, что пациентка чувствует себя хорошо, состояние – стабильное.

Всего в Днепропетровской области установлено 3 случая заболевания коронавирусом.

Правительство продлило карантин до 24 апреля. По состоянию на вечер 25 марта в Украине зафиксировали 136 случаев заболевания коронавирусом.



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