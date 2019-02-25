В лондонском метро запретили рекламу фастфуда ради детей

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В Лондоне запретили рекламу фастфуда в метро
В Лондоне запретили рекламу фастфуда в метро / Фото из открытых источников

В Лондоне с 25 февраля начал действовать запрет на размещение рекламы вредной пищи во всем общественном транспорте.

Делают это для борьбы с детским ожирением, сообщают в транспортном управлении Лондона.

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Реклама в городском транспорте не должна содержать продуктов питания с высоким содержанием жира, соли и сахара. Дети, которые вспоминают о вредной еде, каждый день видя рекламу, в два раза чаще страдают ожирением.

Мы принимаем меры по борьбе с детским ожирением, убирая рекламу вредной пищи в сети общественного транспорта Лондона – это поддерживают 82% лондонцев,
– заявил мэр Лондона Садок Хан.

Сотрудники организации Cancer Research UK, которая исследует онкологические заболевания, сделали вывод, что, если милениалы (люди, родившиеся с 1981 по 1999 год) и дальше будут употреблять вредную пищу и уклоняться от работы, то рискуют стать самым толстым поколением в истории. Среди западноевропейских стран Великобритания лидирует по количеству людей с ожирением, однако об опасности лишних килограммов знают лишь 15% жителей.

Избыточную массу тела в 2012 году имели 53% жителей Украины и их число постоянно растет. В целом, население Земли, с 1975 года, каждые десять лет становилось на 1,5 килограмма тяжелее.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Великобритания Лондон Ожирение
Источник: 24 канал
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