В Луцке у двух человек экспресс-тесты показали положительный результат на коронавирус

В Луцке экспресс-тесты показали положительный результат на коронавирус у двух человек. Но это еще не значит, что у них коронавирус, ведь окончательный вердикт за Национальной референс-лабораторией, куда отправляют на проверку все образцы.

Нельзя утверждать, что у человека есть коронавирус, пока не появятся результаты полимеразной цепной реакции, сообщают Волынь.Post и V24.

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По словам директора Волынской областной инфекционной больницы Любви Сербы, экспресс-тесты не являются надежными 100% и требуют дополнительного исследования в лаборатории.

Первым человеком, у которого подозревают наличие коронавируса, является житель села Липины Луцкого района. Известно, что человек недавно приехал из Польши и сразу самоизолировался.

После того, как заболел, волынянин сразу сообщил о своем состоянии и сдал все образцы для теста. Больной имеет симптомы коронавируса, а экспресс-тест показал положительный результат.

В связи с этим, медики действительно подозревают, что Центр общественного здоровья подтвердит наличие инфекции.

Также известно, что экспресс-тест показал положительный результат у руководителя одного из известных на Волыни предприятий.

По состоянию на 21 марта, в Украине зафиксировали 41 случай заражения коронавирусом, 3 из которых летальные, а 1 человек выздоровел.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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