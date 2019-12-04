Во Львове пожертвовали кровь и волосы для онкобольных людей: как приобщиться

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Во Львове уже во второй раз успешно провели Brunch Red – мероприятие, где неравнодушные сдают кровь и волосы для онкобольных людей.

Центр крови развернули в центре города прямо посреди отеля.

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Прежде, чем присоединиться к акции, доноры должны посетить отдельную комнату с лаборантами, где определяли их группу крови, уровень гемоглобина и давление.

Гемоглобин должен быть:

  • У женщин он должен быть не ниже 117.
  • У мужчин – от 132.

Если все результаты проверки в норме, доноров допускали дальше.

Что такое Red Brunch
Red Brunch – это благотворительная акция, которую начала журналистка Янина Соколова. Недавно телеведущая смогла побороть рак. Акции сбора крови и волос происходят в Киеве и Львове. Помощь направляется к онкобольным, в ожоговые отделения, родильные дома, хирургию. О датах донорских акций и правила сдачи крови – можно прочитать на сайте Red Brunch.

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69 стали донорами крови

За первые полтора часа медсестры приняли более трех десятков доноров. Позже – кровь проверят еще раз.

Кровь отправляем на ЭРВЕС, СПИД, гепатит. Прийдут анализы, а уже тогда она идет аж на выдачу. Где-то через 2-3 дня,
– рассказала медсестра Ольга Городецкая.

Параллельно возле салона красоты во Львове выстроилась очередь из желающих отдать свои волосы для онкобольных.


Желающих обрезать волосы было 13 девушек

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Приобщиться можно было, придя в салон

Red Brunch во Львове проводят уже во второй раз. На этот раз свои волосы для доброго дела отдали 13 девушек, а 69 львовян стали донорами крови.

Как присоединиться к предстоящим мероприятиям Red Brunch в Киеве и Львове – читайте здесь.

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Автор: Диана Луцышин
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Медицина Новости Львова
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