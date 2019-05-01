В мае Землю накроет ряд магнитных бурь

В течение всего мая ученые прогнозируют большую солнечную активность, которая вызывает магнитные бури. Именно на это люди нередко списывают свою раздражительность, невнимательность или плохое самочувствие.

Самая большая солнечная активность будет именно 5 мая. Ученые предупреждают, что это может сопровождаться слабостью, апатией, раздражительностью, сильными мигренями и обострениями хронических болезней.

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Также магнитные бури стоит ждать: с 11 по 17, с 20 по 25, а также 28 мая.



Магнитные бури в мае 2019

Влияют ли магнитные бури на людей

Магнитные бури – это определенные колебания в магнитном поле Земли, вызванные солнечной активностью, то есть солнечным ветром и вспышками на Солнце. Во время таких мощных вспышек происходит огромный выброс положительно заряженных частиц, которые распространяются по всему космическому пространству. Иногда они могут достигать Земли и наносить дискомфорт ее жителям.

Людей, которые испытывают болезненную реакцию организма на изменение погоды, например, перепады атмосферного давления или температуры воздуха называют метеозависимыми.

Стоит отметить, в последних исследованиях ученые не увидели взаимосвязь между плохим самочувствием людей и активностью солнца. Что касается риска инсультов в этот период, то есть связь между ними и геомагнитными бурями, однако ее нужно изучать более подробно.

А вот и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что подтверждений, что активность Солнца вызывает плохое самочувствие, нет. Она добавила, что такая активность происходит постоянно, а не только во время магнитных бурь.

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