В МИД рассказали о состоянии зараженного коронавирусом украинца

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о том, что среди зараженных коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess есть один украинец. Его личность уже установили.

Об этом hromadske рассказала пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

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Есть один инфицированный гражданин Украины, который находился на круизном лайнере у берегов Японии. Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное,

— рассказала пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

В МИД также добавили, что "с госпитализированным поддерживается связь", а ситуация находится на контроле министра иностранных дел и Посольства Украины в Японии.

Известно, что зараженный 20-летний украинец является членом экипажа судна. Об инфицировании одного гражданина Украины и еще четырех филиппинцев Япония сообщила 9 февраля.

Всего на борту находятся 25 украинцев.

Что известно о вспышке коронавируса на лайнере

На борту лайнера Diamond Princess находятся 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе – 25 украинцев.

Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не обнаружили, или те, кто ждет результатов теста, остаются на судне не менее 14 дней.

Говорят, что пассажиров заразил вирусом 80-летний мужчина, который был на лайнере с 20 по 25 января, а потом сошел на берег в Гонконге.

Что нужно знать о коронавирусе 2019-nCoV

Коронавирус 2019-nCoV – что это? Это новый член семьи коронавирусов, который еще не изучен человечеством. Он происходит от животных, поэтому большинство инфицированных работали на рынке, или покупали там мясо или морепродукты. Вирус вызывает пневмонию. Больные имеют кашель, лихорадку и затруднение дыхания. При лечении не эффективны ни антибиотики, ни противовирусные препараты. В больнице больным могут поддерживать жизнедеятельность легких и других органов, но выздоровление зависит от их иммунной системы. Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила, что вирус обычно передается от одного человека к другому.

Последние данные о распространении китайского вируса: По состоянию на 9 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 813 человек. Общее количество инфицированных – около 35 тысяч по всему миру.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.

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