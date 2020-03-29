В Минздраве опровергли информацию о способе передачи коронавируса COVID-19
В Минздраве сообщили, что аэрогенным путем заражения коронавирусом COVID-19 не происходит.
Об этом сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
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По его словам, пути передачи COVID-19 являются такими, о которых сообщали ранее: капельный и контактный. Однако возбудитель болезни не передается аэрогенным путем.
Это означает то, что заразиться можно в каплях, оседающих на поверхности. Когда с этими поверхностями человек контактирует руками и потом притрагивается к слизистой, вирус может попасть в организм человека и инфицировать.
"Всемирная организация здравоохранения вчера выпустила обновление относительно механизмов передачи коронавирусной болезни... Пути передачи остаются такими как были – воздушно-капельный и контактный. В том числе, когда мы говорим о воздушно-капельном, в первую очередь это капельный", – пояснил Ляшко.
Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 канала
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