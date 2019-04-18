В Минздраве ответили Зеленскому на критику медреформы

В Минздраве Украины ответили на критические слова кандидата в президенты Владимира Зеленского о медицинской реформе.

В интервью одному из украинских СМИ Владимир Зеленский заявил, что якобы "скорая" не приезжает к детям с повышенной температурой.

Читайте также: В каких случаях скорая помощь не приедет на вызов

Владимир Зеленский "И я думаю, сама Верховная Рада не знает ответы на какие-то вопросы, которые беспокоят общество. Это как с медицинской реформой. Это точно такая же история. Принимают медицинскую реформу... Кто вообще спросил у людей, а как мы из села доедем в эту больницу? Потому что теперь скорая помощь не приезжает, а у моего ребенка 39, а даже если 37, и эта бабушка с этой внучкой, у нее сердце становится, к ней не едет скорая помощь, потому что у нас такая реформа".

В Минздраве отметили, что этими словами Зеленский продемонстрировал неосведомленность о работе экстренной службы и запуске трансформации здравоохранения и дали расширенное разъяснение:

Изменения в системе здравоохранения были разработаны еще в 2014 году. Перед запуском реформы системы здравоохранения и представлением проекта закона в Верховную Раду Минздрав Украины провело серию консультаций с заинтересованными сторонами. В консультациях приняли участие 7,5 тысяч человек. На основе рекомендаций и замечаний был разработан проект закона и дальнейший план действий для воплощение изменений.

27,3 миллионов пациентов уже выбрали своего семейного врача, терапевта или педиатра. 70% довольны врачом, которого выбрали. Это важно, ведь именно на уровне сотрудничества пациента с семейным врачом в мире решают около 70% всех проблем со здоровьем, в том числе – вопрос повышенной температуры, недопущения состояний обострения хронических болезней или профилактики заболеваний. Динамика выбора своего врача и уровень удовлетворения граждан свидетельствуют о поддержке трансформации здравоохранения.

Вызовы скорой помощи никто не отменял. Правила вызова экстренной медицинской помощи утверждены Приказом Минздрава от 1 июня 2009 года № 370. Изменения к этому нормативному акту не вносились, он действует на сегодняшний день, и именно им руководствуются диспетчеры скорой помощи, принимая вызовы.

Трансформация системы экстренной помощи с этого года сосредоточена на том, чтобы все украинцы в критическом состоянии как можно скорее получили качественную помощь. Сейчас более 70% вызовов скорой – это непрофильные случаи. Экстренная помощь до сих пор обслуживает эти случаи, из-за чего часто не может вовремя оказать необходимую помощь людям в критическом состоянии, в том числе – детям.

Обращение родителей маленьких пациентов является экстренным вызовом, на который обязательно приезжает и будет приезжать бригада экстренной медицинской помощи. Среди неотложных состояний – состояние детей до 2 лет (в том числе повышенная температура), потеря сознания у детей или взрослых, признаки сердечных приступов и другие состояния, которые могут угрожать жизни.

Люди в состояниях, не угрожающих жизни (незначительное повышение температуры или давления без дополнительных симптомов, случаи обострения хронических болезней и т.д.) также получают необходимую помощь. Если на региональном уровне не определен механизм оказания медицинской помощи в неэкстренных случаях, к таким пациентам выезжают бригады экстренной (скорой) медицинской помощи в течение 1 часа с момента получения обращения.

Читайте также: Такси, выключить газ, измерить давление: 70% вызовов "скорой" – не по назначению, – Супрун

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.