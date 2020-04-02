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В Минздраве рассказали о новом алгоритме тестирования и системы, которые будут использовать

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Тестирование на коронавирус / 5.ua

В Украине создали мобильные бригады, которые будут приезжать к людям и забирать образцы на тестирование. Также Минздрав заказал тестов украинского производства на 2 миллиона исследований.

Об этом в эфире программы "Право на власть" рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам алгоритм тестирования уже изменили.

 
Главный санитарный врач Виктор Ляшко
“Сейчас создали 547 мобильных бригад, которые по решению семейного врача или скорой будут выезжать к человеку с подозрением на коронавирус и проводить необходимую диагностику. Они будут брать образцы и отправлять на исследование в лабораторию Поэтому больному не нужно ехать в инфекционную больницу или госпиталь”.

Также, по его словам, параллельно с этим возле каждой опорной больницы, которых сейчас выбрали 240, развернуты палатки Службы по чрезвычайным ситуациям, которые позволят проводить санитарную сортировку и не допускать в инфекционные стационары больных, у которых нет подозрения на коронавирус. Это поможет предотвратить внутрибольничное инфицирование.

Ляшко также отметил, что в Минздраве провели договоренности с частными лабораториями и они готовы проводить исследования.

Мы используем тесты украинского производства. Сегодня таких производителей есть три, Институт молекулярной биологии один из них. Он первым разработал тест-систему, но они направлены больше на научные исследования. Поэтому другие производители ее упрощают и переводят в серийное производство. Сегодня предусмотрено финансирование на закупку тестов украинского производства и мы сделали предварительный заказ на 2 миллиона исследований,
– подчеркнул Ляшко.


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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Виктор Ляшко Профилактика заболеваний Новости Здоровье Здоровье Лечение
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