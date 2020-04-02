В Минздраве рассказали о новом алгоритме тестирования и системы, которые будут использовать
В Украине создали мобильные бригады, которые будут приезжать к людям и забирать образцы на тестирование. Также Минздрав заказал тестов украинского производства на 2 миллиона исследований.
Об этом в эфире программы "Право на власть" рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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По его словам алгоритм тестирования уже изменили.
Также, по его словам, параллельно с этим возле каждой опорной больницы, которых сейчас выбрали 240, развернуты палатки Службы по чрезвычайным ситуациям, которые позволят проводить санитарную сортировку и не допускать в инфекционные стационары больных, у которых нет подозрения на коронавирус. Это поможет предотвратить внутрибольничное инфицирование.
Ляшко также отметил, что в Минздраве провели договоренности с частными лабораториями и они готовы проводить исследования.
Мы используем тесты украинского производства. Сегодня таких производителей есть три, Институт молекулярной биологии один из них. Он первым разработал тест-систему, но они направлены больше на научные исследования. Поэтому другие производители ее упрощают и переводят в серийное производство. Сегодня предусмотрено финансирование на закупку тестов украинского производства и мы сделали предварительный заказ на 2 миллиона исследований,
– подчеркнул Ляшко.
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