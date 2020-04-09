В Минздраве сообщили, когда в Украине будет пик эпидемии коронавируса
Согласно статистике, карантинные мероприятия замедляют распространение COVID-19. Однако пик заболеваемости коронавирусом в Украине еще не наступил. По прогнозам он состоится 14-15 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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В ведомстве отметили, что в Украине не такая стремительная динамика заболевания COVID-19, как в других странах. Однако вспышка там началась на месяц раньше, поэтому расслабляться еще рано.
Поэтому ослабления карантина не будет в ближайшее время.
Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные мероприятия. Для своей безопасности и безопасности родных украинцы пока должны оставаться дома,
– говорится в сообщении.
В Минздраве добавили, что к этому также призывает и Всемирная организация здравоохранения. Там считают, что для стран Европы еще рано ослаблять ограничительные меры.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
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