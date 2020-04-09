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В Минздраве сообщили, когда в Украине будет пик эпидемии коронавируса

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Пик коронавируса в Украине / Unsplash

Согласно статистике, карантинные мероприятия замедляют распространение COVID-19. Однако пик заболеваемости коронавирусом в Украине еще не наступил. По прогнозам он состоится 14-15 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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В ведомстве отметили, что в Украине не такая стремительная динамика заболевания COVID-19, как в других странах. Однако вспышка там началась на месяц раньше, поэтому расслабляться еще рано.

Поэтому ослабления карантина не будет в ближайшее время.

Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные мероприятия. Для своей безопасности и безопасности родных украинцы пока должны оставаться дома,
– говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что к этому также призывает и Всемирная организация здравоохранения. Там считают, что для стран Европы еще рано ослаблять ограничительные меры.


Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Министерство здравоохранения Украины Профилактика заболеваний Новости Здоровье Здоровье Лечение
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