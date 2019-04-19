В Мукачево 13-летняя девочка из-за отравления кокаином попала в реанимацию

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13-летняя девочка отравилась кокаином (иллюстрация)
13-летняя девочка отравилась кокаином (иллюстрация) / fineartamerica.com

В Мукачево Закарпатской области 13-летняя девочка сильно отравилась кокаином и алкоголем, из-за чего ее госпитализировали в местную больницу.

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии, информирует служба по делам детей исполнительного комитета Мукачевского городского совета.

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Врачи установили, что у девочки сильное алкогольное отравление. Кроме этого, в крови обнаружили наркотическое вещество – кокаин.

Девочке в реанимации промыли желудок. После этого её в удовлетворительном состоянии перевели в инфекционное отделение.

Ведомство отметило, что девочка употребляла наркотики и алкоголь в кругу сверстников. Известно, что у нее благополучная семья, она учится в одной из школ центральной части города.

Сейчас полиция пытается установить обстоятельства и лиц, виновных в употреблении детьми спиртных напитков и наркотиков.

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Теги: Здоровье Алкоголь Наркотики Дети и несовершеннолетние Новости Закарпатья Отравление Дети
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