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В Нидерландах коронавирусом заболела украинка и ее семья

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В Нидерландах коронавирусом заболела украинская семья / Getty Images

Все больше случаев заражения коронавирусом зафиксировали среди украинцев за границей. В Нидерландах заболела гражданка Украины COVID-19.

Об этом в сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, пишет Укринформ.

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По словам Ченцова, заболели коронавирусом одна гражданка Украины, ее муж, гражданин Нидерландов, и ребенок.

Они находятся в изоляции дома и проходят курс лечения. Посольство поддерживает с ними контакт, состояние здоровья этой семьи улучшается.

"Лабораторные тесты в Нидерландах делаются лишь при наличии симптомов, которые свидетельствуют о тяжелом течении болезни, и пациентам из наиболее уязвимых категорий. По рекомендации Национального института общественного здоровья и окружающей среды, пациентов с неосложненными признаками заболевания отправят на самоизоляцию. В случае ухудшения самочувствия следует телефону проконсультироваться с врачом общей практики, который и принимает решение о дальнейших шагах", – рассказал Ченцов.


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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровая жизнь Новости Здоровье Нидерланды
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