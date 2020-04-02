В Нидерландах коронавирусом заболела украинка и ее семья
Все больше случаев заражения коронавирусом зафиксировали среди украинцев за границей. В Нидерландах заболела гражданка Украины COVID-19.
Об этом в сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, пишет Укринформ.
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По словам Ченцова, заболели коронавирусом одна гражданка Украины, ее муж, гражданин Нидерландов, и ребенок.
Они находятся в изоляции дома и проходят курс лечения. Посольство поддерживает с ними контакт, состояние здоровья этой семьи улучшается.
"Лабораторные тесты в Нидерландах делаются лишь при наличии симптомов, которые свидетельствуют о тяжелом течении болезни, и пациентам из наиболее уязвимых категорий. По рекомендации Национального института общественного здоровья и окружающей среды, пациентов с неосложненными признаками заболевания отправят на самоизоляцию. В случае ухудшения самочувствия следует телефону проконсультироваться с врачом общей практики, который и принимает решение о дальнейших шагах", – рассказал Ченцов.
Как обнаружить коронавирус / Инфографика 24 канала
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