В Обуховском райсовете сказали, поселят ли эвакуированных из Китая

Украинцев, которых эвакуируют из Китая, могут поместить на карантин в санатории "Пролисок", что в Обуховском районе на Киевщине. Местные жители категорически против, ведь заведение расположено в населенном пункте Козин, где проживают люди.

Депутат Обуховского районного совета Владимир Тимченко в эфире 24 канала объяснил, что местные жители очень обеспокоены из-за возможного поселения эвакуированных рядом с ними.

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Тимченко рассказал, что на Обуховщине временно закрыто инфекционное отделение. Там идет капитальный ремонт, а санаторий "Пролисок", в который хотят поселить эвакуированных, не является режимным или медицинским объектом. Он находится в частной собственности. К тому же, санаторий в ужасном состоянии.

Он советского образца. Там нет достойных условий, чтобы обеспечить эвакуированных,

– сказал депутат.

По его словам, украинская власть должна взять пример с других государств, ведь такие заведения должны быть расположены за пределами населенных пунктов.

"Они должны быть с надлежащими условиями, соответствующими боксами. Однако, люди обеспокоены, что будет в случае подтверждения факта коронавируса. Это угроза жизни и здоровью жителей", – отметил Тимченко.

Эвакуация украинцев из Уханя: что известно

Эвакуация состоится 18 февраля. Уже 20 февраля граждане будут на территории Украины. Все эвакуированные будут обязаны находиться на 14 дневном карантине. Для этого подпишут соответствующее соглашение. Однако где именно поселят эвакуированных – пока неизвестно, ведь в каждом районе люди категорически против такого соседства. Кроме этого, несмотря на наличие защитных костюмов, на карантин пойдет и персонал, который будет заниматься обслуживанием пассажиров.



Перед вылетом украинцы пройдут обязательный медицинский контроль. Если окажется, что у кого-то температура превышает 37,2, его на самолет не пустят. После перелета самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы сожгут.



Эвакуацию планировали дважды, в первый раз украинцев должны были вернуть на родину 12 февраля, но за несколько часов до вылета им сообщили, что эвакуацию переносят на 19 февраля.

Как отреагировали жители Обуховщины на возможное поселения эвакуированных рядом с ними: видео