В Одесской области ребенок съел капсулу для стирки и попал в реанимацию

Случай произошел в Малиновском районе Одесской области. Пока молодая мама занималась домашними делами, двое сыновей нашли капсулу со стиральной жидкостью, после чего младший решил попробовать ее на вкус.

Заметив, что ее двухлетний сын держит в руках поврежденную капсулу для стирки, 28-летняя женщина забила тревогу и вызвала медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

К теме: Пищевое отравление: симптомы и первая помощь

Мальчика доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, где ему диагностировали отравление химическим раствором.

Несколько часов ребенок провел в реанимационном отделении, прежде чем состояние улучшилось. Медработники выполнили все необходимые процедуры, и до конца дня отпустили семью домой.

Относительно матери – врачи сообщили о случае в полицию, в результате чего правоохранители провели с женщиной профилактическую беседу за невыполнение обязанностей по воспитанию детей и составили протокол по части 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.



Храните моющие, стиральные и другие химические бытовые средства в недоступном для детей месте / Mokednews

Правоохранители отметили, что семья положительная, но это досадный урок родителям. В пресс-службе полиции отмечают, что этот случай должен послужить уроком и для других семей, у которых есть малолетние дети.

Напоминаем, что ответственность за их жизнь и здоровье лежит именно на вас. Будьте бдительны, не оставляйте в доступном для детей месте предметы или вещества, которые могут им навредить,

– говорится в сообщении прессслужбы.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.