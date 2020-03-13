В оккупированной Горловке зафиксировали 12 случаев коронавируса
На территории оккупированной Горловки обнаружили 12 человек, которые больны коронавирусом.
По предварительной информации коронавирус распространяется на оккупированной территории, об этом заявил глава МВД Арсен Аваков во время выездного заседания Кабмина.
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Он отметил, что для иностранных граждан могут ввести 100% ограничения на пунктах пропуска с оккупированным Донбассом. Также будут пропускать только граждан Украины, которые имеют регистрацию на неоккупированных территориях.
Аваков объяснил, если у граждан, которые живут в ОРДЛО, нет регистрации на подконтрольной территории, их не пропустят через КПВВ, пока действует карантин.
Карантин в Украине: что нужно знать
- 11 марта Кабмин принял решение о введении карантина на общенациональном уровне.
- Все ограничения введены из-за распространения в мире коронавируса и объявления пандемии из-за Covid-19.
- С 12 марта до 3 апреля во всех учебных заведениях отменили занятия.
- Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых участвует более 200 человек. Сюда относят культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия. Однако запрет не касается мер государственной необходимости.
Важно! По состоянию на 13 марта в Украине подтвердили 3 случая заражения коронавирусом. Болезнь обнаружили у двоих мужчин в Черновцах. Сейчас они находятся в больнице в стабильном состоянии. Также болезнь обнаружили у пожилой женщины из Житомирщины. Она находится в стабильном состоянии в больнице.
Как не заболеть коронавирусом: рекомендации ВОЗ
- Регулярно мойте руки с мылом.
- Закрывайте нос и рот салфеткой или сгибом локтя, когда чихаете или кашляете.
- Мясо, яйца и рыбу обязательно термически обрабатывайте.
- Мойте фрукты и овощи.
- Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание.
- Избегайте диких животных и не посещайте фермы.
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