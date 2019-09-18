В плаценте беременных обнаружили углерод от автомобильного топлива

Ученые обнаружили в плаценте беременных женщин частицы сажи, образующиеся в результате автомобильного движения и сгорания горючего.

Исследования университета Хасселта в Бельгии показало, что нерожденные дети непосредственно подвергаются воздействию вредных веществ. Ученые обнаружили тысячи мельчайших частиц на кубический миллиметр ткани в каждой анализируемой плаценте, пишет The Gardian.

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Это первое прямое доказательство того, что сажа может попадать в ту часть плаценты, которая питает развивающийся плод.

В исследовании участвовали женщины, не курящие. Ученые использовали лазерную технику для обнаружения частиц черного углерода, которые имеют уникальный световой отпечаток.



Загрязненный воздух связан с повышенным уровнем выкидышей

В плацентах матерей, живших у главных дорог, было в среднем 20 тыс. наночастиц на кубический миллиметр. У тех, кто жил чуть дальше от дорог с интенсивным движением, в среднем было 10 тыс. наночастиц на кубический миллиметр.

Профессор Тим Наврот, который руководил исследованием, заявил, что повреждения плода, полученные из-за воздействия вредных веществ, являются пожизненными.

"Это наиболее уязвимый период жизни. Все системы органов находятся на стадии развития."

Следовательно, исследование может стать первым шагом для объяснения того, почему высокое загрязнение связано с повышенным риском выкидыша, преждевременных родов и низкого веса при рождении.

Для защиты будущих поколений, мы обязаны уменьшить влияние на экологию. Для начала стоит избегать загруженных дорог.

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