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В Польше подтвердили первый случай заражения коронавирусом

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Коронавирус в Польше / expressilustrowany

27 февраля в городе Лодзь подтвердили заражение китайским коронавирусом. Заболела 25-летняя женщина, которая недавно вернулась из Таиланда.

Больную госпитализировали в больницу имени Беганского, сообщает Express ilustrowany.

К теме: Коронавирус в Европе: в каких странах зафиксировали Covid-19

Известно, что 22 февраля женщина вернулась из Таиланда, где находилась около месяца. По ее словам, симптомы простуды появились во время поездки. Кроме симптомов ОРВИ, она страдала от одышки и самостоятельно назначила себе антибиотики.

Возвращаясь из Таиланда, женщина прилетела в Варшаву, откуда на поезде приехала в Лодзь. Сейчас Санитарная инспекция выясняет, с кем больная могла контактировать, чтобы сделать контактным лицам тест на наличие коронавируса и разместить их на карантин. 


В Польше подтвердили первый случай коронавируса / Express ilustrowany


Больная находится в больнице имени Беганского / Express ilustrowany

Что известно о коронавирусе Covid-2019: главное

  • Из-за вспышки коронавируса в Китае закрыли 16 городов, ряд стран остановили авиасообщение со страной.
  • Вирус распространяется в Европе. Сейчас Италия является эпицентром вспышки коронавируса в Европе – там зафиксировали 11 смертей и более 300 зараженных.
  • За последние сутки от коронавируса умерли два человека во Франции.
  • По состоянию на 26 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 тысячи 763 человека. Общее количество инфицированных – 81 тысяча 2 человека по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 30 тысяч человек.
  • В Украине ни один случай заражения Covid-2019 не подтвердился. Известно, что 2 украинцев заразились на лайнере Diamond Princess и одна украинка инфицировалась в Италии.
  • 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они проходят двухнедельный карантин в обсервации "Новые Санжары".

факти про коронавірус
Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Польши Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Медицина
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