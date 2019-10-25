В Португалии родился ребенок без носа, глаз и части черепа

В Португалии обвиняют в халатности врача, который после просмотра УЗИ уверял, что с ребенком все в порядке. Родители ребенка не знали о сильных физических нарушениях их сына, пока он не родился.

Во время беременности мать находилась под опекой врача Артура Карвальо, который работает в частной клинике. Трижды она делала УЗИ в его клинике и врач не вызывал никаких опасений относительно здоровья плода. Когда женщина сделала УЗИ в другом месте – результаты показали патологию, однако врач Карвальо заверил, что все в порядке, сообщает BBC.

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Он пояснил, что иногда некоторых частей лица не видно на УЗИ, когда лицо ребенка приклеено к животу матери,

– рассказывает тетя новорожденного.

Когда Родриго родился и его отклонения стали очевидными, родителям сказали, что он проживет лишь несколько часов. Однако более двух недель мальчик все еще живет – за ним ухаживают врачи. Его родители подали жалобу на доктора Карвальо в прокуратуру Португалии.



Португальского врача обвиняют в халатности

Оказывается, за последние 10 лет это уже не первая жалоба на этого врача, однако врач Карвальо не прокомментировал ни одно из обвинений.

Сейчас на него есть по меньшей мере шесть жалоб. В одном из случаев 2011 года ребенок родился с искривленным лицом, деформированными ножками и серьезными повреждениями мозга. Сейчас ребенку 8 лет, он пережил множество операций и все еще не может говорить и ходить.

В Португалии возник скандал. Люди и СМИ подняли вопрос о том, как работает система здравоохранения страны, и как обрабатываются процедуры жалоб.

Врача Карвальо отстранили от работы на 6 месяцев, пока идет следствие.

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