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В России около 20 тысяч человек изолированы с подозрением на коронавирус

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В России около 20 тысяч человек изолированы с подозрением на коронавирус / Getty Images

В России более 20 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением с подозрением на новый вид коронавируса, который распространился из китайского города Ухань.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет издание "Интерфакс". По ее словам, 20 тысяч человек поместили под меднадзор из-за симптомов ОРВИ, гриппа, а также возможных контактов с больными.

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Из них более шести тысяч являются китайцами. Сейчас в России коронавирус подтвержден у двоих человек, которые являются гражданами Китая. Глава Роспотребнадзора добавила, что инфицированные иностранцы чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке после того, как российские медики "получат дважды отрицательные результаты их обследования" на новый коронавирус.

Также Попова отметила, что оснований для каких-либо ограничений в отношении россиян внутри страны в связи с новым коронавирусом нет.

Последние данные о распространении китайского вируса:

  • По состоянию на 10 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 910 человек. Общее количество инфицированных – около 45 тысяч по всему миру.
  • От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.
  • В Китай временно прекратили групповые туры.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.


Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус 2020 Новости России Новости Здоровье Здоровье Медицина
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