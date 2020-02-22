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В сети ходят слухи, что инкубационный период коронавируса – 27 дней: Данилов опровергает

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В сети ходят слухи, что инкубационный период коронавируса – 27 дней / Getty Images

Сегодня, 22 февраля, китайские СМИ распространили информацию о том, что инкубационный период коронавируса может длиться до 27 дней. На это отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов, который заявляет, что инкубационный период составляет 14 дней.

Об этом Данилов сказал на пресс-конференции в Новых Санжарах, где в санатории Нацгвардии проходят обсервацию эвакуированные иностранцы, украинцы, а также члены экипажа из Уханя.

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Данилов отметил, что украинские специалисты поддерживают контакт со многими лабораториями мира и пока никто официально не сообщал об увеличении инкубационного периода коронавируса с 14 до 27 дней.

"У нас есть вирусологи, которые с миром общаются, и никакого увеличения срока не существует. Тем более большинство больных излечиваются. Есть единицы в других странах, где по 1-2 человека умирают. Это пожилые люди... Непосредственно в Китае больше умерло", – заявил Данилов.

Важно! Алексей Данилов по поручению президента прилетел в поселок Новые Санжары. Там 20 февраля произошли столкновения из-за размещения там для обсервации украинцев, прибывших из Китая.

Что надо знать о столкновениях в Новых Санжарах

Вечером 19 февраля несколько сотен жителей поселка Новые Санжары вышли на массовые протесты. Они выступали против размещения в здешнем санатории эвакуированных из китайского Уханя украинцев.

  • Утром 20 февраля ситуация в поселке обострилась, и туда приехала полиция и Национальная гвардия Украины. Силовики также привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.
  • Местные в это время перекрывали дороги, жгли шины и даже устроили столкновения с полицией, во время которых 9 силовиков получили ранения.
  • К вечеру 20 февраля правоохранителям удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными. В это время местные начали бросать камни в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердца.
  • Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человек и открыла 5 уголовных дел. 21 февраля 23 задержанных отпустили.

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Что известно о коронавирусе в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Здоровье Коронавирус 2020 Новые Санжары Здоровая жизнь Алексей Данилов
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