В США начали клинические испытания еще одного лекарства против COVID-19

Национальный институт здоровья США начал набирать участников для клинических испытаний эффективности применения гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Но результаты этого исследования будут не раньше июля 2021 года.

Планируют привлечь более 500 взрослых пациентов, у которых подтвержден диагноз COVID-19, которые сейчас находятся в больницах или отделениях неотложной помощи в ожидании госпитализации,

– говорится в сообщении.

Гидроксихлорохин используется для лечения малярии, волчанки и ревматоидного артрита. Его эффективности в лечении коронавируса не доказана. Впрочем, его использование активно продвигает президент Дональд Трамп.

Недавно Украине передали 320 тысяч таблеток этого препарата. Но пока неизвестно, будут ли их использовать для исследований. Этот препарат уже прописали в национальном протоколе лечения больных COVID-19. Это вызвало возмущение экс-главы Минздрава Ульяны Супрун, поскольку препарат еще полноценно не изучен.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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