В США обнаружили уникальную патологию – женщина мочилась алкоголем

В Питсбурге за медицинской помощью обратилась 61-летняя женщина. Она многократно сдавала мочу и врачи каждый раз обнаруживали в ней алкоголь. Впрочем, пациентка отрицала злоупотребление алкогольными напитками.

Из-за анализов мочи врачи думали, что у женщины алкогольная зависимость, но анализ крови заставил их пересмотреть свои выводы, пишет Science Alert.

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Когда женщине провели анализ крови, этанола в ней не обнаружили. Оказалось, что у женщины диабет, который она вообще не контролировала и продолжала употреблять много сахаров. Зато в моче накопилось их большое количество, которые, взаимодействуя с бактериями, начинали бродить – это состояние называется гипергликозурия.

Бактерии, о которых идет речь, были идентифицированы как Candida glabrata. Они связаны с пивными дрожжами и вполне естественны, но не в таком большом количестве.

Врачи, которые обнаружили эту патологию, предлагают назвать это явление "синдромом ферментации мочевого пузыря". К сожалению, устранить эти бактерии антибиотиками не удалось, возможно, из-за неконтролируемого диабета. Поэтому женщине назначили пересадку печени.

Врачи заметили, что похожий, хоть и редкий синдром, встречается чаще в пищеварительной системе. К примеру, недавно в Северной Каролине обнаружили мужчину, организм которого самостоятельно вырабатывал алкоголь.

Зато это второй случай, когда алкоголь производился в мочевом пузыре. Первый случай был выявлен во время исследования посмертно – in vitro.

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