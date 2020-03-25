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В США одобрили первое лекарство против коронавируса

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Теперь врачи в США могут лечить самых тяжелых больных коронавирусом с помощью плазмы крови. Ее необходимо принимать от тех, кто уже выздоровел от Covid-2019.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использовать плазму пациентов, которые выздоровели от коронавируса, для лечения тяжелых больных, пишет The Daily Mail.

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Речь лишь о тех, кто находится в критическом состоянии и требует использования искусственной вентиляции легких. Плазма крови содержит антитела, которые вырабатываются в организме человека для борьбы с болезнью.

Активное переливание плазмы помогает больным усилить иммунную реакцию на инфекцию и преодолеть патоген.

Применение плазмы крови для лечения коронавируса

Переливание плазмы используются медициной не первый век, и медики Китая активно применяли эту методику для борьбы с коронавирусом.

Масштабное применение этого метода сдерживается по одной причине – нет такого количества доноров. Именно поэтому плазма будет использоваться только для лечения тяжелых пациентов.

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Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Лечение Здоровье Новости США Медицина
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