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В США вакцину против коронавируса начали тестировать на людях

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Вакцину против коронавируса начали тестировать на людях / Getty Images

В настоящее время не существует специальных лекарственных средств, которые могли бы поспособствовать лечению нового коронавируса. Впрочем, не все так плохо – в США уже начали тестировать вакцину против Covid-19 на людях.

Клинические испытания для оценки безопасности и эффективности вакцины началось в Медицинском центре университета Небраски, сообщает CNN.

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Известно, что для тестирования вакцины отобрали 20 добровольцев. Первый человек, которому сделали вакцину – американец, которого эвакуировали с японского лайнера "Diamond Princess".

По состоянию на 26 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 711 человек. Общее количество инфицированных – 81 254 человека по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 27 тысяч человек.

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  • Все границы и аэропорты проводят температурный скрининг пассажиров, прибывающих в Украину. Некоторые пункты пропуска принимают усиленные меры безопасности.
  • Львовской, Закарпатской и Черновицкой областям предоставят тест-системы для выявления коронавируса.
  • 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Признаков ОРВИ ни у кого не обнаружили, а тест на коронавирус отрицательный.
  • Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", что на Полтавщине. Там они пробудут 14 дней – срок инкубационного периода.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус Covid-19 Медицина Новости Здоровье Здоровье Новости США Вакцинация
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