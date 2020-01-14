В столичной больнице на ребенка упали металлические двери: фото
В Киевской больнице на 4-летнего мальчика упали металлические двери. Ребенок получил травмы, в частности перелом бедренной кости.
По факту травмирования ребенка полиция проводит проверку в помещении поликлиники, сообщили в полиции.
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Мама троих маленьких детей из-за ветряной оспы привела детей в поликлинику. Когда женщина в регистратуре получала талон к врачу мальчик задел металлические двери, которые стояли подпертые на стену, в результате трое металлических дверей упали на ребенка.
У ребенка перелом правого бедра/Фото:Unsplash
Мальчик нечаянно задел тяжелые металлические двери, которые стояли подпертые на стену. В результате трое металлических дверей упали на ребенка. Накануне здесь проводили ремонтные работы, но никакой заградительной ленты не было,
– отметил родственник пострадавшего мальчика Александр Суворов.
Мальчика скорой госпитализировали в детскую больницу, где ребенка прооперируют. Впрочем, из-за того, что мальчик болеет ветряной оспой, операцию перенесли.
В полиции пообещали установить детали и причины инцидента.
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