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В Украине 1462 человека заразились коронавирусом

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По состоянию на утро 7 апреля, в Украине лабораторно подтвердили 1462 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 45 - летальных.

Об этом сообщили в Минздраве. За сутки количество больных увеличилось на 143 человека. Показатель летальности в Украине – 3,1.

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Из приятных новостей есть то, что 28 пациентам удалось выздороветь. Кроме того, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, на ИВЛ-аппарате сейчас есть 30 человек.

Сколько людей заболело коронавирусом по областям:

  • ️Винницкая область — 77 случаев;
  • ️Волынская область — 34 случая;
  • ️Днепропетровская область — 15 случаев;
  • ️Донецкая область — 10 случаев;
  • ️Житомирская область — 11 случаев;
  • ️Закарпатская область — 38 случаев;
  • ️Запорожская область — 41 случай;
  • ️Ивано-Франковская область — 160 случаев;
  • ️Кировоградская область — 53 случая;
  • ️м. Киев – 253 случая;
  • ️Киевская область — 97 случаев;
  • ️Львовская область — 29 случаев;
  • ️Луганская область — 3 случая;
  • ️Одесская область — 30 случаев;
  • ️Полтавская область — 12 случаев;
  • ️Ровенская область — 40 случаев;
  • ️Сумская область — 51 случай;
  • ️Тернопольская область — 168 случаев;
  • ️Харьковская область — 1 случай;
  • ️Херсонская область — 13 случаев;
  • ️Хмельницкая область — 10 случаев;
  • ️Черновицкая область — 247 случаев;
  • ️Черкасская область — 62 случая;
  • ️Черниговская область — 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего с начала 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на COVID-19.

Короанвірус, карантин
Почему следует оставаться дома / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье
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