В Украине 1462 человека заразились коронавирусом

По состоянию на утро 7 апреля, в Украине лабораторно подтвердили 1462 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 45 - летальных.

Об этом сообщили в Минздраве. За сутки количество больных увеличилось на 143 человека. Показатель летальности в Украине – 3,1.

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Из приятных новостей есть то, что 28 пациентам удалось выздороветь. Кроме того, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, на ИВЛ-аппарате сейчас есть 30 человек.

Сколько людей заболело коронавирусом по областям:

️Винницкая область — 77 случаев;

️Волынская область — 34 случая;

️Днепропетровская область — 15 случаев;

️Донецкая область — 10 случаев;

️Житомирская область — 11 случаев;

️Закарпатская область — 38 случаев;

️Запорожская область — 41 случай;

️Ивано-Франковская область — 160 случаев;

️Кировоградская область — 53 случая;

️м. Киев – 253 случая;

️Киевская область — 97 случаев;

️Львовская область — 29 случаев;

️Луганская область — 3 случая;

️Одесская область — 30 случаев;

️Полтавская область — 12 случаев;

️Ровенская область — 40 случаев;

️Сумская область — 51 случай;

️Тернопольская область — 168 случаев;

️Харьковская область — 1 случай;

️Херсонская область — 13 случаев;

️Хмельницкая область — 10 случаев;

️Черновицкая область — 247 случаев;

️Черкасская область — 62 случая;

️Черниговская область — 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего с начала 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на COVID-19.



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