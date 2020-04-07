В Украине 1462 человека заразились коронавирусом
По состоянию на утро 7 апреля, в Украине лабораторно подтвердили 1462 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 45 - летальных.
Об этом сообщили в Минздраве. За сутки количество больных увеличилось на 143 человека. Показатель летальности в Украине – 3,1.
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Из приятных новостей есть то, что 28 пациентам удалось выздороветь. Кроме того, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, на ИВЛ-аппарате сейчас есть 30 человек.
Сколько людей заболело коронавирусом по областям:
- ️Винницкая область — 77 случаев;
- ️Волынская область — 34 случая;
- ️Днепропетровская область — 15 случаев;
- ️Донецкая область — 10 случаев;
- ️Житомирская область — 11 случаев;
- ️Закарпатская область — 38 случаев;
- ️Запорожская область — 41 случай;
- ️Ивано-Франковская область — 160 случаев;
- ️Кировоградская область — 53 случая;
- ️м. Киев – 253 случая;
- ️Киевская область — 97 случаев;
- ️Львовская область — 29 случаев;
- ️Луганская область — 3 случая;
- ️Одесская область — 30 случаев;
- ️Полтавская область — 12 случаев;
- ️Ровенская область — 40 случаев;
- ️Сумская область — 51 случай;
- ️Тернопольская область — 168 случаев;
- ️Харьковская область — 1 случай;
- ️Херсонская область — 13 случаев;
- ️Хмельницкая область — 10 случаев;
- ️Черновицкая область — 247 случаев;
- ️Черкасская область — 62 случая;
- ️Черниговская область — 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего с начала 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на COVID-19.
Почему следует оставаться дома / Инфографика 24 канала
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