В Украине 669 случаев COVID-19, 17 человек умерли

Со вчерашнего вечера количество инфицированных выросло на 24 человека. Николаевская область остается единственной, где коронавирус не подтвердили.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Только вчера поздно вечером количество случаев достигло 645.

Актуально Николаевская область до сих пор держится: пока ни одного зафиксированного случая коронавируса

За целые сутки 31 марта было зафиксировано 120 новых случаев. В целом в Украине уже 17 летальных случаев, а 10 пациентов выздоровели.

Больше всего подтверждений пока в Черновицкой, Тернопольской, Киевской, Ивано-Франковской областях и в столице. Более сотни случаев перевалило пока только в Киеве и на Буковине.

География распространения по регионам:

Винницкая область — 49 случаев;

Волынская область — 7 случаев;

Днепропетровская область — 9 случаев;

Донецкая область — 6 случаев;

Житомирская область — 5 случаев;

Закарпатская область — 1 случай;

Запорожская область — 13 случаев;

Ивано-Франковская область — 64 случая;

Кировоградская область — 6 случаев;

г. Киев — 134 случая;

Киевская область — 57 случаев;

Львовская область — 6 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 12 случаев;

Полтавская область — 2 случая;

Ровненская область — 15 случаев;

Сумская область — 19 случаев;

Тернопольская область — 98 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 1 случай;

Хмельницкая область — 3 случая;

Черновицкая область – 104 случая;

Черкасская область — 52 случая;

Черниговская область — 2 случая

Информация с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствует.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала