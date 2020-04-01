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В Украине 669 случаев COVID-19, 17 человек умерли

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В Украине 669 случаев COVID-19 / GettyImages

Со вчерашнего вечера количество инфицированных выросло на 24 человека. Николаевская область остается единственной, где коронавирус не подтвердили.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Только вчера поздно вечером количество случаев достигло 645.

Актуально Николаевская область до сих пор держится: пока ни одного зафиксированного случая коронавируса

За целые сутки 31 марта было зафиксировано 120 новых случаев. В целом в Украине уже 17 летальных случаев, а 10 пациентов выздоровели.

Больше всего подтверждений пока в Черновицкой, Тернопольской, Киевской, Ивано-Франковской областях и в столице. Более сотни случаев перевалило пока только в Киеве и на Буковине.

География распространения по регионам:

  • Винницкая область — 49 случаев;
  • Волынская область — 7 случаев;
  • Днепропетровская область — 9 случаев;
  • Донецкая область — 6 случаев;
  • Житомирская область — 5 случаев;
  • Закарпатская область — 1 случай;
  • Запорожская область — 13 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 64 случая;
  • Кировоградская область — 6 случаев;
  • г. Киев — 134 случая;
  • Киевская область — 57 случаев;
  • Львовская область — 6 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Одесская область — 12 случаев;
  • Полтавская область — 2 случая;
  • Ровненская область — 15 случаев;
  • Сумская область — 19 случаев;
  • Тернопольская область — 98 случаев;
  • Харьковская область — 1 случай;
  • Херсонская область — 1 случай;
  • Хмельницкая область — 3 случая;
  • Черновицкая область – 104 случая;
  • Черкасская область — 52 случая;
  • Черниговская область — 2 случая

Информация с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствует.

Симптоми коронавірусу
Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Здоровье Лечение Министерство здравоохранения Украины
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