В Украине 669 случаев COVID-19, 17 человек умерли
Со вчерашнего вечера количество инфицированных выросло на 24 человека. Николаевская область остается единственной, где коронавирус не подтвердили.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Только вчера поздно вечером количество случаев достигло 645.
Актуально Николаевская область до сих пор держится: пока ни одного зафиксированного случая коронавируса
За целые сутки 31 марта было зафиксировано 120 новых случаев. В целом в Украине уже 17 летальных случаев, а 10 пациентов выздоровели.
Больше всего подтверждений пока в Черновицкой, Тернопольской, Киевской, Ивано-Франковской областях и в столице. Более сотни случаев перевалило пока только в Киеве и на Буковине.
География распространения по регионам:
- Винницкая область — 49 случаев;
- Волынская область — 7 случаев;
- Днепропетровская область — 9 случаев;
- Донецкая область — 6 случаев;
- Житомирская область — 5 случаев;
- Закарпатская область — 1 случай;
- Запорожская область — 13 случаев;
- Ивано-Франковская область — 64 случая;
- Кировоградская область — 6 случаев;
- г. Киев — 134 случая;
- Киевская область — 57 случаев;
- Львовская область — 6 случаев;
- Луганская область — 3 случая;
- Одесская область — 12 случаев;
- Полтавская область — 2 случая;
- Ровненская область — 15 случаев;
- Сумская область — 19 случаев;
- Тернопольская область — 98 случаев;
- Харьковская область — 1 случай;
- Херсонская область — 1 случай;
- Хмельницкая область — 3 случая;
- Черновицкая область – 104 случая;
- Черкасская область — 52 случая;
- Черниговская область — 2 случая
Информация с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствует.
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