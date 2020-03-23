В Украине будут штрафовать за рекламу лекарств против коронавируса

Антимонопольный комитет заявил, что будет следить за рекламой лекарственных средств, чтобы не допустить распространения ложной информации о лекарствах против коронавируса. Штраф за такую рекламу "лекарств" составит 5% годового дохода.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Пока нет подтвержденных и эффективных лекарств против нового коронавируса, поэтому любая информация в рекламе о том, что лекарственное средство "лечит от коронавирусов", является введением потребителей в заблуждение и нарушает законодательство о защите от недобросовестной конкуренции.

В случае выявления вышеуказанных фактов органы Антимонопольного комитета будут принимать решение о наложении на таких субъектов хозяйствования штрафов в размере до 5% дохода от реализации продукции за 2019 год,

– отметили в Антимонопольном комитете.

Как известно, в Украине неоднократно распространяли лживую информацию о препаратах, которые якобы защитят от коронавируса. Такие данные являются фейковыми и не имеют никаких научных подтверждений.

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Как не заразиться коронавирусом? Стоит помнить, что единственными эффективными методами противодействия коронавирусу Covid-19 являются правила гигиены: часто и тщательно мойте руки, избегайте людных мест, по возможности – работайте удаленно, самоизолируйтесь, если это необходимо. Достаточно спите и хорошо питайтесь! Берегите психологическое здоровье и надейтесь на лучшее.



Как не заболеть коронавирусом/ Инфографика 24 канала

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