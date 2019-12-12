В Украине изменили противопоказания к вакцинации: что надо знать

В Украине вступил в силу закон об изменениях в перечне медицинских противопоказаний по вакцинации. Отныне, врач определяет противопоказания к вакцинации согласно рекомендациям обновленного перечня.

Об изменениях противопоказаний к вакцинации сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

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Потребность обновить этот документ с учетом мировых рекомендаций и передовых практик назрела давно, ведь в старой версии противопоказания часто были недостаточно клинически обоснованные,

– говорится на сайте центра.

Обновленный перечень учитывает международные рекомендации ВОЗ и CDC, наставления согласованные с рекомендациями американских, британских, австралийских и канадских ассоциаций.

Медицинские противопоказания поделили на абсолютные противопоказания к вакцинации и предостережения от вакцинации.

Абсолютные противопоказания: наличие в анамнезе анафилактической реакции на предыдущую дозу вакцины; беременность – противопоказано введение живых вакцин (КПК); тяжелая иммуносупрессия/иммунодефицит – противопоказано введение живых вакцин; острые заболевания с повышением температуры выше 38,0° C – противопоказания для рутинной вакцинации.

Важно! Вакцинация во время острого заболевания не снижает иммунного ответа на введение вакцин и не повышает риски возникновения побочных реакций.

Люди с острыми заболеваниями с лихорадкой выше 38,0 С могут быть вакцинированы, как только выздоровеют и не будут иметь признаков острой болезни.

Исключения:

Выздоровления после кори. Нужно отложить прививки живыми вакцинами на 4 недели от начала заболевания, что связано с временным снижением клеточно-опосредованного иммунитета.

Выздоровления после ветряной оспы. Нужно отложить введение живых вакцин на 4 недели от начала заболевания.

Недомогание: прорезывание зубов, диспепсия, простуда (с повышенной температурой или без), которые часто встречаются у детей первых лет жизни, не является противопоказанием к вакцинации,

– говорится в обновленных противопоказаниях.

Вакцинация беременных



Как проводить прививку беременным

Беременным противопоказано введение живых вакцин. Противопоказаний по иммунизации матери, у которой период лактации, нет.

Инактивированные вакцины и вакцины, содержащие живой вирус, не влияют на безопасность женщин и детей, находящихся на грудном вскармливании.

Однако, грудное вскармливание является временным противопоказанием для вакцинации матери против ветряной оспы из-за теоретической опасности передачи вируса от матери к младенцу.

Вакцину против желтой лихорадки тоже не стоит вводить женщинам, которые кормят грудью.