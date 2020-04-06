В Украине коронавирус обнаружили у 95 детей
В Украине коронавирус обнаружили у 1 319 человек, 95 из которых – это дети. 30 нуждались в госпитализации, зато остальные 65 лечатся дома под наблюдением врачей.
Такую статистику предоставил Центр общественного здоровья Украины.
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Отметим, что большинство детей переносят коронавирус бессимптомно или с легкими симптомами, из-за чего болезнь выявить тяжелее.
Статистика от Центра общественного здоровья о больных COVID-19
Зато из 1 319 больных COVID-19, 597 лечатся дома. 74% от всех подтвержденных случаев коронавируса в стране – люди в возрасте 30-69 лет.
Несмотря на то, что мужчины чаще умирают от коронавируса, в Украине летальных случаев больше всего среди женщин. Из 38 умерших 87% составляют люди в возрасте от 50 лет. Больше всего умерших женщин в возрастной группе 50-59 лет, а мужчин – 60-69 лет.
В Центре общественного здоровья отмечают, что все умершие были госпитализированы и большинство из них имели: тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.
- 74% – сердечно-сосудистые заболевания;
- 40% – сахарный диабет;
- 7,5% – новообразования;
- 7,5% – заболевания почек;
- 11% – заболевания легких;
- 4% – ожирение;
- 26% – сочетанные заболевания.
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