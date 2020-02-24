В Украине не собираются возобновлять санэпидемслужбу

В Украине не будут восстанавливать санитарно-эпидемиологическую службу, которую ликвидировали в мае 2017 году. Впрочем, в ближайшее время обещают восстановить систему готовности к реагированию.

Новую систему во время брифинга анонсировал заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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В настоящее время выполнение функций ликвидированной службы обеспечивают Министерство Здравоохранения, Гоструда и Госпродпотребслужба.

Мы собираемся восстанавливать не санитарно-эпидемиологическую службу, мы собираемся восстанавливать систему готовности к реагированию, в том числе эпидемиологической безопасности, радиологической безопасности и безопасности, связанной с токсикологическим характером,

– заявил Виктор Ляшко.



В Украине не восстановят санэпидемслужбу / Unsplash

Ляшко считает, что это будет комплексный подход, поэтому восстанавливать санитарно-эпидемиологическую службу не целесообразно. Зато новая система будет обеспечивать санитарно эпидемиологический надзор и готовность к реагированию

И она будет восстановлена в ближайшее время,

– добавил заместитель Министра здравоохранения.

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