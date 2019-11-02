В Украине нет эпидемии дифтерии, – Скалецкая

Ситуация с дифтерией в Украине находится под контролем и о эпидемия не говорится. При этом страна получит в этом году в целом 450 флаконов сыворотки против дифтерии.

"Мы еще не говорим о серьезной эпидемии, ситуация с дифтерией под контролем", – заверила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью "ВВС News Украина".

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Она сообщила, что в 2018 году в Украине дифтерией заболели 10 человек. При этом использовали 141 дозу сыворотки. Несколько сотен списали, потому что закончился срок годности. То есть 141 флакон – это и была потребность Украины в сыворотке, уточнила Скалецкая.

По состоянию на 2019 год в Украине 200 флаконов сыворотки. Еще 150 или 170 флаконов государстве передадут международные организации в качестве гуманитарной помощи. Еще 100 флаконов предоставят посольства, если будет такая необходимость.

На самом деле мы можем рассчитывать на 450 флаконов сыворотки, и этого количества лекарств достаточно,

– заверила глава Минздрава.

Лекарства распределены в регионах, и области обмениваются между собой. Количества вакцин достаточно, чтобы поднять уровень вакцинации, добавила Скалецкая.

Что такое дифтерия?

Острая инфекционная болезнь, которая поражает надпочечники и органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Дифтерия может вызвать смертельно опасные осложнения.

Что известно о ситуации с дифтерией в Украине?

В 2019 году поступило 31 сообщения о подозрении на дифтерию, в 21 случае диагноз был подтвержден:

2 случая были зарегистрированы в начале года на Луганщине

15 случаев в октябре – в Ужгороде среди студентов-иностранцев,

3 случая – в Киеве,

1 случай – в Харьковской области.

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