В Украине от коронавируса выздоровели 8 пациентов – все из Черновицкой области

В Черновицкий области выздоровели от коронавирусной инфекции 7 новых пациентов.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

По состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксированы 47 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, в том числе 3 летальных, а 8 человек выздоровели.

В каких областях Украины зафиксированы случаи заражения коронавирусом:

Днепропетровская область – 2;

Донецкая область – 1;

Житомирская область – 2 (1 летальный);

Ивано-Франковская область – 2 (1 летальный);

г. Киев – 9;

Киевская область – 4;

Львовская область – 1;

Тернопольская область – 1;

Черновицкая область – 25 (1 летальный, 8 выздоровели).

О выздоровлении первого человека в Украине стало известно 20 марта. У 39-летнего мужчины из Черновцов тесты на коронавирус дважды были отрицательными.



Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала

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