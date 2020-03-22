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В Украине от коронавируса выздоровели 8 пациентов – все из Черновицкой области

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В Черновицкий области выздоровели от коронавирусной инфекции 7 новых пациентов.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

По состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксированы 47 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, в том числе 3 летальных, а 8 человек выздоровели.

В каких областях Украины зафиксированы случаи заражения коронавирусом:

  • Днепропетровская область – 2;
  • Донецкая область – 1;
  • Житомирская область – 2 (1 летальный);
  • Ивано-Франковская область – 2 (1 летальный);
  • г. Киев – 9;
  • Киевская область – 4;
  • Львовская область – 1;
  • Тернопольская область – 1;
  • Черновицкая область – 25 (1 летальный, 8 выздоровели).

О выздоровлении первого человека в Украине стало известно 20 марта. У 39-летнего мужчины из Черновцов тесты на коронавирус дважды были отрицательными.


Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Черновицкая область Новости Черновцов Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Здоровая жизнь Здоровье
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