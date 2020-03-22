В Украине от коронавируса выздоровели 8 пациентов – все из Черновицкой области
В Черновицкий области выздоровели от коронавирусной инфекции 7 новых пациентов.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
По состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксированы 47 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, в том числе 3 летальных, а 8 человек выздоровели.
В каких областях Украины зафиксированы случаи заражения коронавирусом:
- Днепропетровская область – 2;
- Донецкая область – 1;
- Житомирская область – 2 (1 летальный);
- Ивано-Франковская область – 2 (1 летальный);
- г. Киев – 9;
- Киевская область – 4;
- Львовская область – 1;
- Тернопольская область – 1;
- Черновицкая область – 25 (1 летальный, 8 выздоровели).
О выздоровлении первого человека в Украине стало известно 20 марта. У 39-летнего мужчины из Черновцов тесты на коронавирус дважды были отрицательными.
Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала
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