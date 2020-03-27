В Украине подтвердили 218 случаев заражения Covid-19

В Украине лабораторно подтвердили более 200 случаев заражения новым видом коронавируса. Из летальных случаев зафиксированы 5.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Всего, по состоянию на утро 27 марта, в Украине подтвердили 218 случаев.

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Ляшко добавил, что количество больных возрастной группы от 18 до 40 лет составляет 50%.

"Это означает, что старшая возрастная группа прислушивается к нашим советам. А люди от 18 до 40 лет еще пренебрежительно относятся к ситуации", – добавил замглавы Минздрава.

Количество случаев в украинских областях:

Винницкая область – 5 случай;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 3 случая;

Донецкая область – 2 случай;

Запорожская область – 8 случаев;

Житомирская область – 2 (1 летальный) случая;

Закарпатская область – 1 случай;

Ивано-Франковская область – 24 (2 летальных) случая;

Киевская область – 32 случая;

Ровненская область – 9 случаев;

Львовская область – 3 случая;

Луганская область – 1;

Одесская область – 4;

Тернопольская область – 25 случаев (1 летальный);

Херсонская область – 1 случай;

Черновицкая область – 47 (1 летальний) случаев;

Черкасская область — 2 случая;

Киев – 47 случаев.



Симптомы коронавируса/Инфографика 24 Канала

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