24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

В Украине подтвердили 218 случаев заражения Covid-19

- Читати новину українською

В Украине лабораторно подтвердили более 200 случаев заражения новым видом коронавируса. Из летальных случаев зафиксированы 5.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Всего, по состоянию на утро 27 марта, в Украине подтвердили 218 случаев.

Читайте также На Ровненщине обнаружили 9 случаев заражения коронавирусом

Ляшко добавил, что количество больных возрастной группы от 18 до 40 лет составляет 50%.

"Это означает, что старшая возрастная группа прислушивается к нашим советам. А люди от 18 до 40 лет еще пренебрежительно относятся к ситуации", – добавил замглавы Минздрава.

Количество случаев в украинских областях:

  • Винницкая область – 5 случай;
  • Волынская область – 2 случая;
  • Днепропетровская область – 3 случая;
  • Донецкая область – 2 случай;
  • Запорожская область – 8 случаев;
  • Житомирская область – 2 (1 летальный) случая;
  • Закарпатская область – 1 случай;
  • Ивано-Франковская область – 24 (2 летальных) случая;
  • Киевская область – 32 случая;
  • Ровненская область – 9 случаев;
  • Львовская область – 3 случая;
  • Луганская область – 1;
  • Одесская область – 4;
  • Тернопольская область – 25 случаев (1 летальный);
  • Херсонская область – 1 случай;
  • Черновицкая область – 47 (1 летальний) случаев;
  • Черкасская область — 2 случая;
  • Киев – 47 случаев.


Симптомы коронавируса/Инфографика 24 Канала

​Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Коронавирус в Италии: ситуация вновь обострилась, количество умерших возросло
сегодня
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Коронавирус в Украине Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
26 марта 12:24 Как не развестись после карантина: практические советы психолога
Євгенія Мазур
25 марта 15:18 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
25 марта 12:47 Что такое хантавирус: симптомы, профилактика и лечение
Олександр Бевза
23 марта 19:50 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
23 марта 07:01 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
Новости
Больше новостей
Залиште відгук