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В Украине уже 1 225 случаев коронавируса: детали

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Новые случаи коронавируса в Украине

По состоянию на 4 апреля в Украине зафиксировано 1 225 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Таким образом за сутки обнаружили 130 новых случаев. В то же время умерло уже 32 человека.

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Автор: Эмал Наби
Теги: Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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