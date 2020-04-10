В Украине уже более 300 врачей заболели коронавирусом, – министр Минздрава
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине 334 медицинских работников заболели коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщил Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, пишет Интерфакс.
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По словам министра, каждый день прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч как респираторов, так и костюмами биозащиты, очками для врачей. Но ситуация такова, что количество больных COVID-19 врачей растет.
Важно! В Украине 2203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки обнаружили 311 новых случаев, из них 13 детей.
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