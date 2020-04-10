В Украине уже более 300 врачей заболели коронавирусом, – министр Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине 334 медицинских работников заболели коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, пишет Интерфакс.

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По словам министра, каждый день прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч как респираторов, так и костюмами биозащиты, очками для врачей. Но ситуация такова, что количество больных COVID-19 врачей растет.

Максим Степанов “Действительно, у нас из 2 тыс. 203 заболеваний на сегодня 334 медицинских работников. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы максимально обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Каждый день прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч как респираторов, так и костюмами биозащиты, очками – все это сразу поставляется в больницы”.

Важно! В Украине 2203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки обнаружили 311 новых случаев, из них 13 детей.

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