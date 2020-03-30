В Украине выбрали 240 больниц для пациентов с коронавирусом: чем они обеспечены

В Украине 240 заведений были определены для госпитализации пациентов с коронавирусом. Это – больницы первой волны, которые первыми будут принимать пациентов с COVID-19. Список этих больниц будет увеличиваться в случае необходимости.

"По моему распоряжению и после заседания правительства было определено больницы так называемой первой волны – их более 240, которые предназначены для приема больных с коронавирусной болезнью. К этим больницам могут прилагаться частные заведения, другие заведения центральных органов исполнительной власти, МВД, СБУ, а также академии меднаук", – сказал 30 марта на брифинге заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

Важно Что делать, если вам отказывают в тестировании на коронавирус

Он отметил, что эти 240 учреждений здравоохранения являются в подчинении в структурных подразделениях областных государственных администраций: "Именно они по маршруту пациента будут первыми принимать больных коронавирусной болезнью".

Ляшко также сообщил, что перечень этих больниц есть на сайтах Минздрава и Национальной службы здоровья.

Приоритетным критерием выбора этих 240 больниц была определена безопасность пациентов – чтобы госпитализированные с COVID-19 получали все необходимые медуслуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния. А те пациенты, которые попали в больницу по поводу других заболеваний, – не пересекались с зараженными коронавирусом пациентами и безопасно проходили лечение, сообщили на сайте Минздрава.

Все 240 больниц имеют необходимое оборудование, чтобы оказывать помощь больным коронавирусом:

4,1 тысячи мест для изоляции больных.

67 тысяч кроватей-мест.

Количество аппаратов искусственной вентиляции легких составляет более 1800 единиц.

В больницах работают 5855 врачей – инфекционисты, анестезиологи, терапевты и педиатры.

В Минздраве подчеркнули, что этот перечень больниц сформирован для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается. Пациенты, которые испытывают симптомы коронавируса, не могут обращаться самостоятельно в этии учрежденя здравоохранения. Это может угрожать их здоровью.

При обнаружении симптомов COVID-19 пациентам нужно позвонить своему семейному врачу. А при наличии тяжелых симптомов – температура выше 38 градусов, которая не сбивается, и затрудненное дыхание – звонить на 103.

Читайте также В Украине усиливают карантинные мероприятия

Смотрите видео с брифинга Виктора Ляшко:

Отметим, что по состоянию на утро 30 марта в Украине подтвердили коронавирус у 480 человек. За последние сутки подтвердили 62 новых случая заболевания. Умерли от недуга 11 человек.



Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала