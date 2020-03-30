В Украине выбрали 240 больниц для пациентов с коронавирусом: чем они обеспечены
В Украине 240 заведений были определены для госпитализации пациентов с коронавирусом. Это – больницы первой волны, которые первыми будут принимать пациентов с COVID-19. Список этих больниц будет увеличиваться в случае необходимости.
"По моему распоряжению и после заседания правительства было определено больницы так называемой первой волны – их более 240, которые предназначены для приема больных с коронавирусной болезнью. К этим больницам могут прилагаться частные заведения, другие заведения центральных органов исполнительной власти, МВД, СБУ, а также академии меднаук", – сказал 30 марта на брифинге заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.
Важно Что делать, если вам отказывают в тестировании на коронавирус
Он отметил, что эти 240 учреждений здравоохранения являются в подчинении в структурных подразделениях областных государственных администраций: "Именно они по маршруту пациента будут первыми принимать больных коронавирусной болезнью".
Ляшко также сообщил, что перечень этих больниц есть на сайтах Минздрава и Национальной службы здоровья.
Приоритетным критерием выбора этих 240 больниц была определена безопасность пациентов – чтобы госпитализированные с COVID-19 получали все необходимые медуслуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния. А те пациенты, которые попали в больницу по поводу других заболеваний, – не пересекались с зараженными коронавирусом пациентами и безопасно проходили лечение, сообщили на сайте Минздрава.
Все 240 больниц имеют необходимое оборудование, чтобы оказывать помощь больным коронавирусом:
- 4,1 тысячи мест для изоляции больных.
- 67 тысяч кроватей-мест.
- Количество аппаратов искусственной вентиляции легких составляет более 1800 единиц.
- В больницах работают 5855 врачей – инфекционисты, анестезиологи, терапевты и педиатры.
В Минздраве подчеркнули, что этот перечень больниц сформирован для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается. Пациенты, которые испытывают симптомы коронавируса, не могут обращаться самостоятельно в этии учрежденя здравоохранения. Это может угрожать их здоровью.
При обнаружении симптомов COVID-19 пациентам нужно позвонить своему семейному врачу. А при наличии тяжелых симптомов – температура выше 38 градусов, которая не сбивается, и затрудненное дыхание – звонить на 103.
Читайте также В Украине усиливают карантинные мероприятия
Смотрите видео с брифинга Виктора Ляшко:
Отметим, что по состоянию на утро 30 марта в Украине подтвердили коронавирус у 480 человек. За последние сутки подтвердили 62 новых случая заболевания. Умерли от недуга 11 человек.
Читайте также
-
Рада разрешила лечить коронавирус экспериментальными препаратамисегодня , 11:16
-
От коронавируса в Украине умерли уже 11 человексегодня , 10:02
-
В Украине коронавирусом болеют больше женщинысегодня , 10:25
-
Новые 6 случаев COVID-19 обнаружили в Днепропетровской и Донецкой областяхсегодня , 09:51
-
Сколько тестов на коронавирус могут за сутки провести в Украине: ответ Минздравасегодня , 10:49
-
В Украине усиливают карантинные мероприятиясегодня , 10:22