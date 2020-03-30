24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

В Украине выбрали 240 больниц для пациентов с коронавирусом: чем они обеспечены

- Читати новину українською
В Украине выбрали 240 больниц для пациентов с коронавирусом: там есть аппараты ИВЛ / radiosvoboda.org

В Украине 240 заведений были определены для госпитализации пациентов с коронавирусом. Это – больницы первой волны, которые первыми будут принимать пациентов с COVID-19. Список этих больниц будет увеличиваться в случае необходимости.

"По моему распоряжению и после заседания правительства было определено больницы так называемой первой волны – их более 240, которые предназначены для приема больных с коронавирусной болезнью. К этим больницам могут прилагаться частные заведения, другие заведения центральных органов исполнительной власти, МВД, СБУ, а также академии меднаук", – сказал 30 марта на брифинге заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

Важно Что делать, если вам отказывают в тестировании на коронавирус

Он отметил, что эти 240 учреждений здравоохранения являются в подчинении в структурных подразделениях областных государственных администраций: "Именно они по маршруту пациента будут первыми принимать больных коронавирусной болезнью".

Ляшко также сообщил, что перечень этих больниц есть на сайтах Минздрава и Национальной службы здоровья.

Приоритетным критерием выбора этих 240 больниц была определена безопасность пациентов – чтобы госпитализированные с COVID-19 получали все необходимые медуслуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния. А те пациенты, которые попали в больницу по поводу других заболеваний, – не пересекались с зараженными коронавирусом пациентами и безопасно проходили лечение, сообщили на сайте Минздрава.

Все 240 больниц имеют необходимое оборудование, чтобы оказывать помощь больным коронавирусом:

  • 4,1 тысячи мест для изоляции больных.
  • 67 тысяч кроватей-мест.
  • Количество аппаратов искусственной вентиляции легких составляет более 1800 единиц.
  • В больницах работают 5855 врачей – инфекционисты, анестезиологи, терапевты и педиатры.

В Минздраве подчеркнули, что этот перечень больниц сформирован для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается. Пациенты, которые испытывают симптомы коронавируса, не могут обращаться самостоятельно в этии учрежденя здравоохранения. Это может угрожать их здоровью.

При обнаружении симптомов COVID-19 пациентам нужно позвонить своему семейному врачу. А при наличии тяжелых симптомов – температура выше 38 градусов, которая не сбивается, и затрудненное дыхание – звонить на 103.

Читайте также В Украине усиливают карантинные мероприятия

Смотрите видео с брифинга Виктора Ляшко:

 

Отметим, что по состоянию на утро 30 марта в Украине подтвердили коронавирус у 480 человек. За последние сутки подтвердили 62 новых случая заболевания. Умерли от недуга 11 человек.

як не захворіти на коронавірус
Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала

Автор: Ирина Кошанская
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение Коронавирус в Украине Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко Больница
Комментарии

Читайте также

сегодня , 10:19 С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах
Традиції 620550
сегодня , 11:19 Украинцы, которые прибыли из Вьетнама, сопротивлялись обсервации, но на самоизоляцию согласились
Новини України 22102
сегодня , 11:11 Коронавирус в Украине: заразились 480 человек
Лікування 140786
сегодня , 11:57 В Германии значительно увеличилось количество больных коронавирусом
Лікування 2872
сегодня , 09:11 В мире заканчиваются презервативы из-за коронавируса
Здорове життя 4367
сегодня , 11:18 Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
Традиції 88557
сегодня , 02:30 Официально: глава Минздрава Емец и министр финансов Уманский уходят в отставку
Новини України 13581
сегодня , 00:15 Новые случаи COVID-19 на Тернопольщине: уже заболели ровно 60 человек
Лікування 21475
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
29 марта 21:30 Как выдержать карантин в одиночестве: практические советы психолога
Євгенія Мазур
28 марта 07:30 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
Альона Чернецька
27 марта 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
27 марта 00:12 Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить Covid-2019
Олександр Бевза
26 марта 12:24 Как не развестись после карантина: практические советы психолога
Євгенія Мазур

Новости
Больше новостей
Залиште відгук