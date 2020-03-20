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В Украине выздоровел первый больной от коронавируса

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В Черновцах вылечили первого больного от коронавируса. Повторный тест показал отрицательный результат.

Об этом сообщил Владимир Зеленский. Пациенту из Черновцов недавно сделали повторный лабораторный анализ, который во второй раз подтвердил, что он вылечился.

Тем временем В Черновцах коронавирусом заболело еще 5 человек

Можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который выздоровел от коронавируса,
– сказал Зеленский.

Сегодня пациента выписывают из больницы и он вернется домой.

По словам Зеленского, это самая приятная новость за последние дни, и она свидетельствует, что все будет хорошо.

Зеленский сообщил о выздоровлении первого украинца от коронавируса: видео

Сколько подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине?По состоянию на 20 марта в Украине подтвердили 26 случаев заболевания коронавирусом, 3 из них – летальные.

Наибольшее количество больных в Черновицкой области – 15 больных, в Житомирской области – 2, в Киевской области – 2, в Днепропетровской области – 2, в Донецкой области – 1, в Ивано-Франковской области – 1 и в городе Киев – 3.

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Что запрещено в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Здоровье Лечение Новости политики Новости Украины Новости Черновцов
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