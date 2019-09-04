В Украине запретили четыре препарата от болезней сердца

В Украине запретили лекарства от болезней сердца компании "ФарКоС". Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Запрет на препараты приняли во вторник, 2 сентября.

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Ведомство запретило такие лекарства:

1) "Адвокард" таблетки №30 (10х3), №40 (10х4) в блистерах

2) "Ритмокор" капсулы №48 (12х4), №60 (12х5) в блистерах

3) "Ритмокор" раствор для инъекций по 5 мл или 10 мл в ампуле; по 10 ампул с ножом для вскрытия ампул или скарификатором ампульным в пачке из картона; по 5 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере, по 2 блистера в пачке из картона

4) "АТФ-лонг" таблетки по 20 мг по 10 таблеток в блистере, по 3 или 4 блистера в коробке

Все препараты изготовлены украинским ООО "Фармацевтическая компания "ФарКоС". Они нарушают постановление Кабмина "Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)".

Под запрет подпадают все серии вышеперечисленных лекарств, которые были изготовлены в 22.08.2019.



В Украине запретили несколько препаратов компании "ФарКоС"



В Украине запретили несколько препаратов компании "ФарКоС"

Препараты назначаются в комплексном лечении ишемической болезни сердца, нестабильной стенокардии, стенокардии покоя и напряжения, и т.д.

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