В Украине запретили европейскую вакцину и еще шесть препаратов

92 Читати новину українською
В Украине запретили бельгийскую вакцину
В Украине запретили бельгийскую вакцину / healtheuropa.eu

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на семь препаратов, среди которых серия вакцины "Ротарикс".

Такое решение ведомство приняло 17 мая.

Читайте также: Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине

Под запрет попали

1. "Ротарикс/Rotarix" вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, суспензия оральная (1,5 мл / доза) серии AROLC172AE. Производителем лекарств является Бельгия.

2. "Цетротид", лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения по 0,25 мг № 7 серии Р00354А немецкого производителя.

3. "Перговерис 150 МЕ + 75 МЕ", лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения серии AU023333. Производитель – Швейцария

4. "GONAL-f", 900 IU/1.5 ml серий AU024424, AU024787 немецкого производства.

5. "Vessel Due F 250 ULS", capsule moi серии 18383. Производитель – ALFASIGMA.

6. Cipralex, 10 mg Film Tablet серии 1808012. Производитель – Pharma Vision San. ve Tic. A.S.

7. "Сальбутамола Сульфат", порошок кристаллический (субстанция) в двойных пакетах из полиэтилена для фармацевтического применения серии SALM118. Производителем препарата является ЛУЗОХИМИКА СпА, Италия.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому
сегодня
5863
Теги: Здоровье Медицина Новости Здоровье Лекарства Вакцина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
17 мая 19:00 Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
Олександр Бевза 683
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
17 мая 13:59 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 1488
Каковы полезные свойства растительного молока
10 мая 14:30 Каковы полезные свойства растительного молока
Юлія Девда 259
Как занятия спортом влияет на работу мозга
6 мая 21:00 Как занятия спортом влияет на работу мозга
Олександр Бевза 543
Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
5 мая 19:40 Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
Олександр Бевза 2238
Новости
Больше новостей
Залиште відгук