В Украине запретили европейскую вакцину и еще шесть препаратов

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на семь препаратов, среди которых серия вакцины "Ротарикс".

Такое решение ведомство приняло 17 мая. Читайте также: Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине Под запрет попали 1. "Ротарикс/Rotarix" вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, суспензия оральная (1,5 мл / доза) серии AROLC172AE. Производителем лекарств является Бельгия. 2. "Цетротид", лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения по 0,25 мг № 7 серии Р00354А немецкого производителя. 3. "Перговерис 150 МЕ + 75 МЕ", лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения серии AU023333. Производитель – Швейцария 4. "GONAL-f", 900 IU/1.5 ml серий AU024424, AU024787 немецкого производства. 5. "Vessel Due F 250 ULS", capsule moi серии 18383. Производитель – ALFASIGMA. 6. Cipralex, 10 mg Film Tablet серии 1808012. Производитель – Pharma Vision San. ve Tic. A.S. 7. "Сальбутамола Сульфат", порошок кристаллический (субстанция) в двойных пакетах из полиэтилена для фармацевтического применения серии SALM118. Производителем препарата является ЛУЗОХИМИКА СпА, Италия. Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.